Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
В Бичурском районе Бурятии участковым уполномоченным полиции в двух километрах от улуса Шибертуй был задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев. Им оказался 41-летний местный житель.
Мужчина, не имея соответствующего разрешения, заготовил около 3,5 кубометров соснового леса. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 54 тысяч рублей.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности. С места происшествия изъяли бензопилу, спиленный лес и трактор.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли бензопилу и трактор
Происшествия, Фото:
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