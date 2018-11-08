У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли бензопилу и трактор

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности



В Бичурском районе Бурятии участковым уполномоченным полиции в двух километрах от улуса Шибертуй был задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев. Им оказался 41-летний местный житель.



Мужчина, не имея соответствующего разрешения, заготовил около 3,5 кубометров соснового леса. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 54 тысяч рублей.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности. С места происшествия изъяли бензопилу, спиленный лес и трактор.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

