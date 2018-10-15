Мужчин спасли в минувшие выходные
13 октября в половине 10-го часа вечера на пульт старшего оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что двое мужчин перевернулись на лодке в районе посёлка Бурдугуз.
Трое спасателей на катере вышли к месту происшествия, но в указанном районе никого не обнаружили. В течение часа спасатели в условиях тёмного времени суток обследовали акваторию водохранилища и ближайшие заливы. Тем временем от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступила новая информация: сторож базы отдыха, расположенной в посёлке Новогрудинино, слышит крики о помощи со стороны посёлка Патроны, что в 15 километрах ниже по течению.
Спасатели, направившись туда, около часа ночи обнаружили затонувшую лодку и двоих мужчин, которые сбросили с себя верхнюю одежду, чтобы не утонуть. Без спасжилетов и практически без одежды, они держались за лодку. Затонувшее судно с людьми сносило вниз по течению. Спасатели подняли рыбаков на борт катера, одели в сухую одежду и напоили горячим чаем.
- Рыбаки рассказали, что они шли по реке на лодке «Прогресс», и в темноте врезались в металлическую трубу. Лодка получила пробоину и начала тонуть. Единственное, что их спасло – неравнодушные люди, которые услышали крики о помощи и позвонили в службу спасения, - поведал Павел Марчук, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Лодку транспортировали на берег и передали экипажу полиции. Пострадавших в состоянии сильного переохлаждения передали родственникам. От госпитализации они отказались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Двух рыбаков спасли на Ангаре
Происшествия, Фото:
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