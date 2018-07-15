У иркутского криптомиллионера украли ферму для майнинга (видео)

















Майнеры ворам пришлось перебрасывать через забор. Весь процесс занял около 7 минут. Скорее всего, преступление было заказным, предполагает Дромашко.



- Видно, что люди понимали, что охрана не приедет. Эти ребята действовали, не торопясь. Они понимали, что у них есть и 10 минут, и 15, - заявил он.



Общий ущерб составил 1,5 миллиона рублей.



Всё украденное оборудование было растаможено и легально. Поэтому владелец майнеров обратился с заявлением в полицию.



Он также пообещал людям, которые помогут в поимке воров и возврате оборудования, половину майнеров, либо их денежную стоимость.



- Видите, насколько популярен стал биткоин, что даже воруют майнеры, - сделал вывод Юрий Дромашко.



Иркутск считается российской столицей майнеров. Фермы по добыче криптовалют здесь строят из-за дешёвой электроэнергии.



Бизнесмен Юрий Дромашко построил ферму по добыче биткоинов на деньги, вырученные от продажи квартиры и кредита. «Новая газета» сообщала: сколько денег добыл, Дромашко не выдаёт, но называет расход энергии, потребляемой его майнерами, — 2,5 мегаватта, что примерно покрывает потребности 9—10 тысяч среднестатистических российских квартир.





Известного в майнинг-кругах иркутянина Юрия Дромашко, которого в СМИ называют криптомиллионером, обокрали. Воры украли 28 ASIС-майнеров S9 и T9 с его фермы. Видео кражи Дромашко опубликовал на канале YouTube.- Неизвестные в странной одежде, очках и капюшонах вытащили 28 майнеров. Они принесли лестницу, забрались на высоту 5-7 метров. Лестницу, видимо, сколотили где-то недалеко. Спилили решётки и порвали мои фильтры, - рассказал добытчик криптовалюты.