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Работница микрозайма в Бурятии оформила фиктивный кредит

Работница микрозайма в Бурятии оформила фиктивный кредит
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако уголовное дело женщины было прекращено

Еравнинский районный суд прекратил уголовное дело местной жительницы, который обвинялся в присвоении чужого имущества.

Как следует из материалов дела, женщина работала кредитным инспектором в ООО МКК «Сиена», которая представляла микрозаймы физическим и юридическим лицам.

Воспользовавшись своим положением, она составила фиктивный займ 12,5 тысяч рублей на женщину, которая ранее предоставляла документы для получения микрозайма, и обязательства не исполнила.

Удовлетворяя ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности (с момента совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года) суд принял во внимание полное возмещение материального и морального вреда потерпевшей.
 
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