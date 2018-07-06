Однако уголовное дело женщины было прекращено
Еравнинский районный суд прекратил уголовное дело местной жительницы, который обвинялся в присвоении чужого имущества.
Как следует из материалов дела, женщина работала кредитным инспектором в ООО МКК «Сиена», которая представляла микрозаймы физическим и юридическим лицам.
Воспользовавшись своим положением, она составила фиктивный займ 12,5 тысяч рублей на женщину, которая ранее предоставляла документы для получения микрозайма, и обязательства не исполнила.
Удовлетворяя ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности (с момента совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года) суд принял во внимание полное возмещение материального и морального вреда потерпевшей.
Работница микрозайма в Бурятии оформила фиктивный кредит
Происшествия, Фото:
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