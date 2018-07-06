Работница микрозайма в Бурятии оформила фиктивный кредит

Однако уголовное дело женщины было прекращено



Еравнинский районный суд прекратил уголовное дело местной жительницы, который обвинялся в присвоении чужого имущества.



Как следует из материалов дела, женщина работала кредитным инспектором в ООО МКК «Сиена», которая представляла микрозаймы физическим и юридическим лицам.



Воспользовавшись своим положением, она составила фиктивный займ 12,5 тысяч рублей на женщину, которая ранее предоставляла документы для получения микрозайма, и обязательства не исполнила.



Удовлетворяя ходатайство о прекращении дела в связи с истечением сроков давности (с момента совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года) суд принял во внимание полное возмещение материального и морального вреда потерпевшей.

