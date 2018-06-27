Братчанин при покорении алтайских вершин попал в больницу

25 июня специалисты центра медицины катастроф Алтая, при содействии дежуривших спасателей, эвакуировали на вертолете мужчину 1966 года рождения с подозрением на обострение аппендицита



Мужчина находился в тяжелом состоянии, после врачебного осмотра его госпитализировали в отделение урологии. Житель города Братска совершал прохождение по туристическому маршруту в составе группы из 10 человек, оставшиеся туристы продолжили поход.



МЧС напоминает, что при планировании туристического похода по горному или водному маршруту, обязательно необходимо учитывать состояние своего здоровья и оформлять страховку для применения авиатранспорта для санитарной эвакуации. В условиях высокогорья и больших физических нагрузок хронические заболевания обостряются. Приступ может произойти внезапно в труднодоступном месте, осуществить экстренную эвакуацию бывает очень сложно из-за неблагоприятных погодных условий, что, несомненно, еще больше ухудшит состояние пострадавшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

