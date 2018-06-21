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Пропавшую в Братске 9-летнюю Алину нашли убитой

Пропавшую в Братске 9-летнюю Алину нашли убитой
Происшествия, 
43-летний мужчина признался в убийстве девочки

Как сообщал «Байкал-Daily», в Братске с 9 июня безуспешно искали 9-летнюю Алину. Из магазина, где девочка в последний раз поговорила с мамой, она ушла в сторону торгового комплекса, и бесследно пропала.

Незамедлительно в Братск из Главного управления криминалистики Следственного комитета России, аппарата Следственного управления была направлена группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и представителей ГУ МВД по Иркутской области. В поисках пропавшей были задействованы сотрудники Росгвардии и волонтёры. Создан штаб, курирующий поиски девочки.

На протяжении всего этого времени поиски Алины не прекращались и велись круглосуточно.

- Произведена колоссальная по своим объёмам работа по установлению местонахождения несовершеннолетней. Следователями и сотрудниками полиции отрабатывалось сразу несколько версий произошедшего. В рамках уголовного дела произведено более 1000 поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Следователями допрошено более 500 человек, включая родственников и одноклассников Алины, а также более 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних и лиц, имеющих психические заболевания, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Осмотрено более 300 колодцев в Братске, более 200 подвальных помещений, изъято более 50 видеорегистраторов и жёстких дисков с интересующей следствие информацией, назначено большое количество судебных экспертиз, в том числе и сложно-генетических.

- Анализ в совокупности всех материалов уголовного дела и оперативных данных помог следователям и сотрудникам уголовного розыска выйти на след 43-летнего жителя города Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка, - продолжили в СУ СК РФ по Иркутской области.

На допросе подозреваемый признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. Вечером 20 июня в ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты обнаружили тело Алины с признаками насильственной смерти.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство малолетней» продолжается.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи и оперативные сотрудники. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 
пропавшие без вести
 
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