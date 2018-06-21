ЧП произошло на озере Щучье
Вступил в законную силу приговор Гусиноозёрского городского суда в отношении троих бывших оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД РФ по Селенгинскому району. Они осуждены за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Полицейские задержали мужчину после сообщения о краже денег с турбазы на озере Щучье. Его доставили в отдел полиции без законных оснований. Здесь задержанного держали свыше 16 часов, всё это время подвергая физическому насилию с применением специальных средств.
- Бывшие сотрудники полиции требовали от потерпевшего признательных показаний в совершении кражи, возвращения похищенных денег и сохранения в тайне совершенных ими преступных действий, - сообщили в прокуратуре.
В суде бывшие сотрудники полиции отрицали свою вину. Несмотря на это, были предоставлены необходимые доказательства.
Экс-правоохранители были признаны и получили наказание в виде лишения свободы условно. Также они лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
В Бурятии пытавших задержанного экс-полицейских осудили условно
Происшествия, Фото:
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