Игорь Шутенков о горячем питании школьников: «Контроль будет жёсткий»

Бесплатным горячим питанием обеспечат 29 тысяч учеников начальных классов



Сегодня, 8 сентября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил организацию горячего питания в гимназии №14, сообщили в пресс-службе администрации города.



В этом учебном году в школах Улан-Удэ бесплатным горячим питанием должны быть обеспечены 29 тысяч учеников начальных классов. На сегодня стоимость питания в день на одного школьника составляет 63 рубля 50 копеек.



- Первого числа у нас начался новый учебный год, 2 сентября дети уже пришли на полноценные занятия, но не в каждой школе в этот день был организован прием горячей пищи. Были жалобы от родителей и детей: от 33 гимназии и 25 школы, 41 школы, некоторые школы второго числа не кормили. Такая накладка была. Но Комитет по образованию, комбинат школьного питания начали проблемы решать, исправлять. Сегодня выехали с проверкой, я попросил коллег-депутатов городского совета и Народного Хурала принять участие и в дальнейшем организовать проверки по каждой школе, - сообщил Игорь Шутенков.



Мэр города и депутаты осмотрели пищеблок, проверили школьное меню, продегустировали обед школьников – гречневую кашу. В столовой 14-й гимназии сейчас 50 посадочных мест. В 1-4 классах здесь обучается 853 ребёнка, разработан «гибкий график» работы обеденного зала для каждой параллели классов. Для разведения потоков начальные классы подходят с интервалом в 15 минут, заходят в столовую через второй этаж, уходят через третий этаж, старшие классы по параллели питаются по гибкому графику. Максимальное количество детей начальных классов на одной перемене в столовой – 35-40.



- У нас есть десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором, с министерством образования и это меню выдерживается в каждой школе. Только в разные дни по-разному. Это сделано для того, чтобы поставщики продуктов не тоннами завозили одномоментно, а партиями. Как приняли такое решение, ситуация с поставкой свежих продуктов выровнялась. Тем не менее, несмотря на то, что мы проверки такие проводим, я к родителям обращаюсь, ребятам, если есть какие-то претензии, надо сразу их обозначать. А мы будем принимать решения, их исправлять. Контроль будет жёсткий, своевременный, как со стороны администрации города, так и стороны депутатов, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Ранее была создана комиссия по проверке организации бесплатного горячего питания учащихся начальной школы. В состав комиссии вошли сотрудники городской администрации и депутаты. Со 2 сентября проведены проверки уже в 26 школах.



На сегодня в 55 школах работает 44 пищеблока полного цикла и 19 буфетов-раздаточных.



