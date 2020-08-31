Сергей Ханхареев обратился к школьникам, учителям и родителям
Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев выступил с обращением в связи с началом нового учебного года.
- Мы все рады, что дети вернулись в школы, за парты, к своим друзьям. И вместе с тем, мы вступаем в очень ответственный период. Образовательный процесс начинается в непростых условиях, на фоне заболеваемости COVID-19. Уважаемые родители, я обращаюсь к вам. Отправляя ребенка в школу, будь он первоклассник или ученик старших классов, уделите особое внимание мерам профилактики. Объясните ему, как можно защититься от вируса и почему это так важно, - высказался Сергей Ханхареев.
Он подчеркнул, что «строгое соблюдение мер безопасности касается каждого жителя республики».
- А особенно тех, кто был в контакте с больными COVID-19. Никто не должен пренебрегать мерами безопасности! К сожалению, в круге контактных лиц есть и учителя. Все они отстранены от работы, изолированы. И будут допущены только тогда, когда мы будем уверены, что они здоровы, - отметил Ханхареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ у учителя школы №20 обнаружили коронавирус. Из-за этого часть классов начнёт учебный процесс в дистанционном режиме.
Во все школы Улан-Удэ сегодня поступили маски и дезинфицирующие средства. На входе в школы будут измерять температуру.
Главный санврач Бурятии: «Мы вступаем в очень ответственный период»
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