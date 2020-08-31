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Учитель улан-удэнской школы заболел коронавирусом

Учитель улан-удэнской школы заболел коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Часть классов начнёт учебный год в дистанционном режиме

У учителя из средней школы №20 (улица Геологическая, 9) подтверждён коронавирус. Он временно отстранён от работы, как и контактные с ним лица. Информацию подтвердили сегодня в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

- Школа № 20 в любом случае работает, одни классы - очно, другие временно в дистанционном режиме, - пояснили в администрации города.

В преддверие Дня знаний все учителя в Улан-Удэ сдали анализы на коронавирус.

1 сентября в столице Бурятии торжественные линейки пройдут на свежем воздухе для 1 и 11 классов. Начало в 11:00. Родители обязаны соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Детям на специальных уроках ещё раз расскажут о правилах поведения в школе, личной гигиене и профилактике.

Перед началом обучения в школах пройдут генеральные уборки, уже усилен дезинфекционный режим — антисептики для обработки рук, приборы для обеззараживания воздуха, мыло и одноразовые полотенца либо электрополотенца в школьных туалетах. На входе в школу обязательная термометрия. Каждое образовательное учреждение назначает ответственных за соблюдение санитарных норм.

За каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Занятия в библиотеках, актовых и спортивных залах будут проводиться только для одного класса. Массовые мероприятия между классами и школами пока под запретом.

Школы самостоятельно выбирают оптимальный режим обучения: очный, очно-заочный для отдельных классов или перевод отдельных предметов на дистанционный формат. Учебное заведение вправе сократить продолжительность уроков или начинать их для параллелей в разной время.

Школы разрабатывают специальные графики посещения столовых. Это вынужденная мера для минимизации общения детей друг с другом.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов предостерёг представителей школ от соблазна проводить антиковидные меры за счёт родителей. В школе в Иволгинском районе был выявлен подобный факт. 
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