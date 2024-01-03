Никаких нарушений порядка в городе не было
Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок в новогодние праздники. В ночь на 1 января в столице Бурятии прошли мероприятия, к которым присоединилось более 1000 человек, рассказали в республиканском управлении МВД
За порядком в это время следили представители органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин. Никаких нарушений в итоге не зарегистрировали. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний.
Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
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