Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Никаких нарушений порядка в городе не было



Сотрудники полиции обеспечивают правопорядок в новогодние праздники. В ночь на 1 января в столице Бурятии прошли мероприятия, к которым присоединилось более 1000 человек, рассказали в республиканском управлении МВД



За порядком в это время следили представители органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин. Никаких нарушений в итоге не зарегистрировали. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний.

