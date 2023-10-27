В Забайкалье готовятся принять гостей турнира на призы Ешеева
В министерстве спорта Забайкалья 26 октября состоялся оргкомитет по подготовке и проведению международных соревнований по стрельбе из лука на призы Владимира Ешеева. Турнир пройдёт с 8 по 12 декабря в Чите.
- Медицинское обеспечение, охрану общественного прядка и пожарная безопасность, организацию работы судейской бригады, работу и проведение мандатной комиссии, сбор заявок от команд, организацию и информационную компанию, церемонию открытия и закрытия турнира, а также многое другое обсудили с организационным комитетом соревнований. Ждём гостей, отрабатываем все моменты, чтобы соревнования прошли на высочайшем уровне, ¬– рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Середкин.
До старта международных соревнований по стрельбе из лука на призы Владимира Ешеева осталось шесть недель. С 8 по 12 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» встретятся сильнейшие лучники. На данный момент подтвердилось порядка 20 стран участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Чита примет международные соревнования по стрельбе из лука
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