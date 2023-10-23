Агинская шахматистка завоевала «серебро» России по быстрым шахматам

Она выступала в составе сборной Новосибирской области



На прошедшем в городе Сочи с 18 по 19 октября чемпионате России 2023 года среди женских команд по быстрым шахматам в составе сборной команды Новосибирской области бурятская шахматистка Яна Ж. заняла второе место.



- Яна, играя за первой доской, с 6,5 очками показала третий результат и седьмой среди всех 68 участниц, представлявших 15 сборных команд из 11 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Прошла турнир без поражений. В активе четыре выигрыша, в том числе у женского международного гроссмейстера, и пять ничьих, в том числе с тремя женскими международными гроссмейстерами, - отметил тренер.



В сборной команде Новосибирской области, набравшей 14 командных очков из 18 возможных (22,5 – сумме личных очков) за соответствующими досками играли Валерия Клейменова (Ульяновская область), Татьяна Малетина (капитан) и Екатерина Харашута. Чемпионками стали представительницы шахматной сборной Москвы – 16 (26), бронзовыми призёрами – спортивной школы по шахматам и шашкам города Санкт-Петербурга – 13 (23,5).



Президент федерации шахмат Новосибирской области и личный тренер шахматистки из Агинского Бурятского округа, международный гроссмейстер Павел Малетин отметил значимость вклада подопечной в этот результат команды.



Уже со следующей недели Яна примет участие в сессии гроссмейстерского центра в Сибирском федеральном округе в городе Новокузнецке. Спортсменка с 2021 года выступает двойным зачётом за Забайкальский край и Новосибирскую область.



- Яна в качестве основного участника включена в состав делегации федерации шахмат России для участия в детско-юношеском Первенстве Азии 2023 года, которое пройдёт с 12 по 22 декабря в городе Эль-Айн ОАЭ, - сообщает федерация шахмат Забайкальского края.



