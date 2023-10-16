Участие подтвердили спортсмены около 20 стран
О подготовке к международным соревнованиям по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта Владимира Ешеева (0+), а также начале строительства лукодрома в следующем году в Забайкалье рассказал министр физической культуры и спорта края Андрей Серёдкин во время прямого эфира 15 октября в студии ГТРК «Чита».
Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, международные соревнования состоятся в Чите с 8 по 12 декабря. По словам Андрея Серёдкина, для участия в соревнованиях пока подтвердилось порядка 20 стран. Также он уточнил, что в следующем году в Забайкалье начнётся строительство лукодрома. Уже к концу ноября будет подписано концессионное соглашение.
- При хорошем раскладе уже к 30 ноября должны будем подписать концессионное соглашение и начать перепроектировать лукодром. Все помнят историю, что его запроектировали на южной трибуне «Локомотива», но мы от этого места ушли. Сейчас нужно будет сделать перепроектировку проекта, которая будет включать не только само здание лукодрома, но и другие здания, территории, локации, - сказал Андрей Серёдкин.
Министр спорта пояснил, что объект будет находиться на запасном поле стадиона «Локомотив» в краевом центре.
- Я бы сказал, что функционал Локомотива станет ещё больше, потому что в планах построить небольшой футбольный манеж, а запасное поле перенести между стадионом «Юность» и спортивным залом «Локомотив», - отметил Андрей Серёдкин.
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В Чите состоятся международные соревнования по стрельбе из лука
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