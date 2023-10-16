16 октября

15 октября

Популярное

В Чите состоятся международные соревнования по стрельбе из лука

В Чите состоятся международные соревнования по стрельбе из лука
Общество,  Фото:pixabay.com
Участие подтвердили спортсмены около 20 стран

О подготовке к международным соревнованиям по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта Владимира Ешеева (0+), а также начале строительства лукодрома в следующем году в Забайкалье рассказал министр физической культуры и спорта края Андрей Серёдкин во время прямого эфира 15 октября в студии ГТРК «Чита».

Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, международные соревнования состоятся в Чите с 8 по 12 декабря. По словам Андрея Серёдкина, для участия в соревнованиях пока подтвердилось порядка 20 стран. Также он уточнил, что в следующем году в Забайкалье начнётся строительство лукодрома. Уже к концу ноября будет подписано концессионное соглашение.

- При хорошем раскладе уже к 30 ноября должны будем подписать концессионное соглашение и начать перепроектировать лукодром. Все помнят историю, что его запроектировали на южной трибуне «Локомотива», но мы от этого места ушли. Сейчас нужно будет сделать перепроектировку проекта, которая будет включать не только само здание лукодрома, но и другие здания, территории, локации, - сказал Андрей Серёдкин.

Министр спорта пояснил, что объект будет находиться на запасном поле стадиона «Локомотив» в краевом центре.

- Я бы сказал, что функционал Локомотива станет ещё больше, потому что в планах построить небольшой футбольный манеж, а запасное поле перенести между стадионом «Юность» и спортивным залом «Локомотив», - отметил Андрей Серёдкин.

Возрастное ограничение: 0+.
Забайкальский край спорт Чита стрельба из лука

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии
В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии
Общество, 16.10.2023
Открытие бюста Дамбе Жалсараеву состоится в декабре
В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова
В Улан-Удэ вручили стипендии имени Бау Ямпилова
Общество, 16.10.2023
Их получили юные музыканты города
В Китае показали национальные бурятские виды спорта
В Китае показали национальные бурятские виды спорта
Общество, 16.10.2023
В Чжэнчжоу провели показательные выступления по «hэер шаалга»
Экс-депутат из Бурятии начала вязать персонажей Angry Birds
Экс-депутат из Бурятии начала вязать персонажей Angry Birds
Общество, 16.10.2023
На новое хобби Оксану Бухольцеву вдохновил её внук
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Молодые учёные Бурятии и Иркутской области получат именные стипендии
Общество, 16.10.2023
60 лучших поощрят единовременной выплатой в размере 50 тысяч рублей
К концу недели жителей Бурятии ждёт тёплая погода
К концу недели жителей Бурятии ждёт тёплая погода
Общество, 16.10.2023
Опубликован прогноз погоды на ближайшие семь дней
Глава Бурятии открыл участок дороги после ремонта
Глава Бурятии открыл участок дороги после ремонта
Общество, 16.10.2023
Алексей Цыденов: «Хорошим дорогам в Республике Бурятия быть»
Бурятский борец выиграл миллион рублей
Бурятский борец выиграл миллион рублей
Общество, 16.10.2023
Также спортсмен стал победителем всероссийского турнира
В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
Общество, 16.10.2023
Он был последним в республике оставшимся в живых участником битвы под Москвой
Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира
Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира
Общество, 16.10.2023
Спортсмен выиграл три золотые медали по метанию ножей
В райцентре в Бурятии внезапно демонтировали детскую площадку
В райцентре в Бурятии внезапно демонтировали детскую площадку
Общество, 16.10.2023
А вместе с ней под снос попали лавочки и урна

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^