В сёлах Прибайкалья проведены работы по программе «1000 дворов»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Прибайкальского района

Благоустройство провели в сёлах Ильинка, Турунтаево и Гурулево



В Прибайкальском районе Бурятии завершены работы по программе «1000 дворов». В текущем году в рамках реализации проекта благоустроены территории в трёх поселениях района на общую сумму 16 960 385,78 рублей.



Так, в селе Ильинка по ул. Старкова установлены ограждение площадки, беседка, баскетбольная площадка, детский и спортивный комплекс и сцена. Также уложена тротуарная плитка и проведено освещение.



В селе Турунтаево по ул. Советская подрядчиком на детской площадке было установлено сертифицированное оборудование, которое прошло тщательную проверку экспертной комиссией перед вводом в эксплуатацию. Это детский тренажёрный комплекс, качели, баскетбольная площадка, игровой комплекс, песочница, игровой элемент «Самолёт», качалка на пружине «Конь». Были также поставлены ворота для мини-футбола, скамейка, урна и запущено освещение детской площадки.



В селе Гурулево по ул. Центральная, 13 завершены такие работы: уложена тротуарная плитка, сделана баскетбольная площадка, установлены урны и скамейки, проведено освещение, поставлены детский комплекс и тренажёры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Прибайкальского района.



