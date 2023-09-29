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В Иркутской области стартовал всероссийский веломемориал

В Иркутской области стартовал всероссийский веломемориал
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе проходят соревнования по велоспорту-шоссе

Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «XII Мемориал памяти МС СССР В.М. Киселёва» с 29 сентября по 1 октября проводятся в Усолье-Сибирском, Усольском районе и Ангарском городском округе. Планируется, что участвовать в велогонках будут около 300 спортсменов из 20 регионов страны. Мемориал памяти Вячеслава Матвеевича Киселёва – это традиционные соревнования, которые проводятся с 2011 года, на старты заездов выходят как лучшие велогонщики России, так и перспективные юные велосипедисты.

Спортсмены определят победителей и призёров в дисциплинах: индивидуальная гонка на время, групповая гонка и гонка-критериум. Во всероссийских соревнованиях будут участвовать гонщики пяти возрастных групп – это мужчины и женщины, юниоры и юниорки 17-18 лет, юноши и девушки 15-16, 13-14, 12 лет и младше. Итоги подведут в личном и командном зачётах.

Первым стартом соревнований стала индивидуальная гонка на время. Она открылась 29 сентября на трассе посёлок Тельма – село Большая Елань.

30 сентября в 10:00 состоится групповая гонка, её участникам предстоит преодолеть до 100 км на участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

1 октября в 10:30 на Комсомольской площади Усолья-Сибирского будет дан старт гонки-критериум на 20-40 км. В 14:00 в городе пройдут детские заезды, в которых могут принять участие все желающие мальчики и девочки в возрасте от 3 до 8 лет. В 15:00 начнётся церемония награждения победителей и призёров соревнований. В торжественной церемонии планирует принять участие знаменитый российский велогонщик, трёхкратный Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, президент федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Об этом сообщает министерство спорта области.

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Иркутская область спорт мемориал велоспорт

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