В Бурятии отгуляли праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с праздника



23 сентября в селе Тарбагатай прошёл яркий праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол».



На центральной площади села развернулась ярмарка, где продавали свежие и качественные продукты от местных фермеров: овощи, мясо, молочную продукцию и многое другое. Были представлены сочные мясные блюда, ароматная выпечка, вкусные десерты.



Помимо этого, гости могли поучаствовать в гастрономическом фестивале и попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам.



Особенным событием праздника стал кулинарный чемпионат. Участники готовили различные блюда, проявляли свои кулинарные таланты и соревновались за звание лучшего шеф-повара.



Состоялся мастер-класс по семейным пляскам и концерт, на котором выступили артисты Тарбагатайского района.



Праздник посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что подобные ярмарки позволяют поддержать местных производителей, а жители имеют возможность приобрести свежую и качественную продукцию по выгодным ценам. «Это уникальная возможность закупиться на зиму местными, вкусными, натуральными продуктами, купить детям и себе к чаю свежайшую семейскую выпечку», - подчеркнул Алексей Цыденов.



