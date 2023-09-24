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В Бурятии отгуляли праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с праздника

23 сентября в селе Тарбагатай прошёл яркий праздник урожая «Тарбагатайский хлебосол».

На центральной площади села развернулась ярмарка, где продавали свежие и качественные продукты от местных фермеров: овощи, мясо, молочную продукцию и многое другое. Были представлены сочные мясные блюда, ароматная выпечка, вкусные десерты.

Помимо этого, гости могли поучаствовать в гастрономическом фестивале и попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Особенным событием праздника стал кулинарный чемпионат. Участники готовили различные блюда, проявляли свои кулинарные таланты и соревновались за звание лучшего шеф-повара.

Состоялся мастер-класс по семейным пляскам и концерт, на котором выступили артисты Тарбагатайского района.

Праздник посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что подобные ярмарки позволяют поддержать местных производителей, а жители имеют возможность приобрести свежую и качественную продукцию по выгодным ценам. «Это уникальная возможность закупиться на зиму местными, вкусными, натуральными продуктами, купить детям и себе к чаю свежайшую семейскую выпечку», - подчеркнул Алексей Цыденов.

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