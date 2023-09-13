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В селе Бурятии набезобразничали коровы

В селе Бурятии набезобразничали коровы
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Бурёнки гадят там и ломают кусты

В мухоршибирском селе Шаралдай жалуются на пакостливых коров, которые бродят по улицам. На одной из них – Исая Калашникова – недавно разобрали палисадник около банка. Это местечко и облюбовали бурёнки.



- Теперь у КРС туда свободный доступ. Всё загажено, переломаны кусты. То и дело переломают окна, рогами оборвут провода, – возмущаются люди в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Филиал банка находится в центре села, и всё это портит его вид.

Сельчане попросили разобраться в ситуации. В финансовом учреждении заверили, что все провода уберут, а кусты подрежут. Сам палисадник, как выяснилось, восстановлению не подлежит. 
коровы благоустройство жалобы

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