Бурятский омбудсмен встретилась с родными без вести пропавших мобилизованных

По словам Юлии Жамбаловой, разговор был сложный
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях родственники мобилизованных из Бурятии записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в поисках их близких. Матери, жёны, сёстры рассказали, что их родные пропали 5 июня. С того времени они числятся без вести пропавшими. Женщины писали в различные инстанции, но нигде им пока не удалось получить ответа.
Накануне на связь вышла уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова; она назначила несколько встреч с родственниками мобилизованных. Первая состоялась 4 сентября в Кяхте: вместе с Юлией Жамбаловой, родных военнослужащих приняли врио командующий 36-войсковой армии, военный прокурор Кяхтинского гарнизона, представители фонда защитников Отечества и военного комиссариата Кяхтинского района.
На встречу приехали жители Кяхтинского, Мухоршибирского, Бичурского, Селенгинского районов.
- Основные жалобы касались долгого процесса поиска пропавших без вести. Родственники также подняли вопрос совершенствования порядка механизма взаимодействия с представителями воинской части, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
Сообщается, что «руководство 36 общевойсковой армии все обращения взяло в работу, по многим вопросам были даны разъяснения и получены консультации».
Подводя итоги, участники договорились, что через неделю будет организована ещё одна встреча. На ней руководство воинской части проинформирует о результатах проведённой работы по всем обращениям.
- Сегодня состоялся сложный разговор, вопросы, которые поднимали мамы и жены, действительно, правильные и нужные. Сегодня они приехали каждая со своей болью и донесли до командования свои переживания. И очень важно, что руководство 36-й общевойсковой армии встретилось, выслушало, взяли на контроль обращения – это важный шаг в деле совместной работы. Мы все надеемся, что скоро наши ребята вернутся домой, - прокомментировала итоги встречи Юлия Жамбалова.
Ещё одна встреча состоится также сегодня в Кяхте и 12 сентября в Улан-Удэ. Все вопросы о них можно уточнять по телефону (3012) 211297 или по электронной почте [email protected]
Бурятский омбудсмен встретилась с родными без вести пропавших мобилизованных
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