Их близкие числятся без вести пропавшими с начала лета
Родные мобилизованных из Бурятии записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в поисках близких.
По словам матерей, жён и сестёр, их родные числятся пропавшими без вести с 5 июня. Родственники писали письма в различные инстанции, но пока ответа не получили. Поэтому женщины решили записать публичное обращение к президенту.
- Мы вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных по госпиталям, а также просматривать тысячи видео и фотографии погибших солдат в пабликах. Искать тела родных в моргах Ростова, Донецка, Луганска. Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в поиске наших родных. Если они погибли, просим вас, чтобы вы вернули нам их тела. Если кто-то из них в госпитале, просим вас сообщить нам об этом, нет возможности придать земле своих родных. Просим вас, Владимир Владимирович, помочь нам. Вы наша единственная надежда, - этими словами завершается двухминутное видео.
Сегодня стало известно, что на связь с родственниками вышла уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамабалова. Она назначила встречи с близкими без вести пропавших. Они состоятся 4 и 5 сентября я в актовом зале администрации Кяхтинского района и 12 сентября в Улан-Удэ (в актовом зале здания правительства на ул. Ербанова, 7).
Все вопросы по поводу встреч с Юлией Жамбаловой можно уточнять по телефону (3012) 211297 и по электронной почте [email protected]
- Уважаемые земляки, вопросы ставите правильные! Приглашаю вас на встречу по вопросу поиска без вести пропавших военнослужащих - вместе обсудим все проблемы и отвечу на вопросы, в рамках моих полномочий уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия, - написала омбудсмен.
Родственники мобилизованных из Бурятии обратились к Путину
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