05 сентября

04 сентября

Популярное

В Чите закрылась детская железная дорога

В Чите закрылась детская железная дорога
Общество,  Фото:телеграм-канал t.me/zabzdtoday

Занятия возобновятся через месяц

Читинская детская железная дорога завершила сезон летних практических занятий. За три месяца премудрости железнодорожных профессий на детской дороге изучили 690 её воспитанников. В Чите побывали 53 гостя – ребят со Свободненской малой магистрали из Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Должностные обязанности среди юных железнодорожников распределялись с учетом возраста и уровня теоретической подготовки. Самые старшие и опытные ребята управляли локомотивом и работой железнодорожных станций. Дети помладше осваивали профессии проводников, ревизоров, осмотрщиков вагонов.

Читинская детская железная дорога перевезла 12801 пассажира во время летних практических занятий в июне-августе 2023 года. Со станций малой магистрали было отправлено 720 поездов.

В сентябре на Читинской детской дороге начались каникулы. Но уже через месяц учебный процесс возобновится. В октябре в населенных пунктах Забайкальского края также начнут работу 43 кружка юных железнодорожников.

железная дорога дети Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
Общество, 05.09.2023
Она будет работать до середины сентября
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Общество, 05.09.2023
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

В Чите закрылась детская железная дорога
В Чите закрылась детская железная дорога
Общество, 05.09.2023
Занятия возобновятся через месяц
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
Общество, 05.09.2023
Реки в столице Бурятии продолжают отступать

В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
Общество, 05.09.2023
Там уже второй месяц нет уличного освещения
В колонии в Бурятии открылся войлочный цех
В колонии в Бурятии открылся войлочный цех
Общество, 05.09.2023
Работать в цеху будут семь человек 
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по внедорожному спорту
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по внедорожному спорту
Общество, 05.09.2023
Очередной этап проведут в конце следующей недели
Иркутск примет чемпионат России по бильярду
Иркутск примет чемпионат России по бильярду
Общество, 05.09.2023
Соревнования пройдут в октябре
В Бурятии обещают до 30 градусов тепла
В Бурятии обещают до 30 градусов тепла
Общество, 05.09.2023
Дождей в республике не ожидается 
В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
Общество, 04.09.2023
Открытие и освящение проведут в Мухоршибирском районе
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество, 04.09.2023
Принять участие могут дети не старше 14 лет
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
Общество, 04.09.2023
Также в области собираются учредить День памяти медработников
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
Общество, 04.09.2023
Его дали в честь окончания Второй мировой войны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^