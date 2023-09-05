В Чите закрылась детская железная дорога

Занятия возобновятся через месяц

Читинская детская железная дорога завершила сезон летних практических занятий. За три месяца премудрости железнодорожных профессий на детской дороге изучили 690 её воспитанников. В Чите побывали 53 гостя – ребят со Свободненской малой магистрали из Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Должностные обязанности среди юных железнодорожников распределялись с учетом возраста и уровня теоретической подготовки. Самые старшие и опытные ребята управляли локомотивом и работой железнодорожных станций. Дети помладше осваивали профессии проводников, ревизоров, осмотрщиков вагонов.

Читинская детская железная дорога перевезла 12801 пассажира во время летних практических занятий в июне-августе 2023 года. Со станций малой магистрали было отправлено 720 поездов.

В сентябре на Читинской детской дороге начались каникулы. Но уже через месяц учебный процесс возобновится. В октябре в населенных пунктах Забайкальского края также начнут работу 43 кружка юных железнодорожников.