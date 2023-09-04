Олимпийская чемпионка прилетит в Забайкалье на всероссийские соревнования
3 сентября в Чите стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золото Удокана». На масштабный старт в краевую столицу приехали порядка 600 гимнасток из Хабаровского края, Бурятии, Камчатской, Московской, Амурской, Новосибирской, Томской областей. Всего – 22 региона страны.
В рамках соревнований Забайкалье впервые посетит Олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун. Именитая спортсменка в Чите проведёт бесплатный мастер-класс и автограф-сессию. Также с участием олимпийской чемпионки, её тренером Аминой Зариповой и первыми лицами края пройдёт пресс-конференция.
Соревнования пройдут в СК «Мегаполис Спорт». Официальная церемония открытия состоится 5 сентября в 12:00. В этот же день с 10:00 до 14:00 в комплексе будет проходить «Ярмарка гимнастики». Церемония закрытия пройдёт 6 сентября в 21:00.
Вход на соревнования бесплатный, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России
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