В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Олимпийская чемпионка прилетит в Забайкалье на всероссийские соревнования



3 сентября в Чите стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золото Удокана». На масштабный старт в краевую столицу приехали порядка 600 гимнасток из Хабаровского края, Бурятии, Камчатской, Московской, Амурской, Новосибирской, Томской областей. Всего – 22 региона страны.



В рамках соревнований Забайкалье впервые посетит Олимпийская чемпионка игр в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун. Именитая спортсменка в Чите проведёт бесплатный мастер-класс и автограф-сессию. Также с участием олимпийской чемпионки, её тренером Аминой Зариповой и первыми лицами края пройдёт пресс-конференция.



Соревнования пройдут в СК «Мегаполис Спорт». Официальная церемония открытия состоится 5 сентября в 12:00. В этот же день с 10:00 до 14:00 в комплексе будет проходить «Ярмарка гимнастики». Церемония закрытия пройдёт 6 сентября в 21:00.



Вход на соревнования бесплатный, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

