Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева



На этой неделе в Улан-Удэ спустя пять с лишним месяцев наконец-то открыли улицу Трубачеева. Привычное движение на ней На этой неделе в Улан-Удэ спустя пять с лишним месяцев наконец-то открыли улицу Трубачеева. Привычное движение на ней возобновилось в последний день лета.



В марте на пересечении этой улицы ещё с двумя – Сахьяновой и Ключевская – стартовало масштабное переустройство подземных коммуникаций из-за строительства третьего моста через Уду. На перекрёстке появится круговая развязка. Второй этап работ запланировали в мае следующего года.



Тем временем жители бурятской столицы бурно возмущаются в соцсетях из-за беспорядка, образовавшегося на Трубачеева. Сделанные там фото выложили недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».





- Открыли, даже автобусы пустили, а остановки в порядок не привели. Вдоль дороги – заросли, а там, между прочим, несколько учебных заведений. Школьники и студенты будут на проезжую часть выходить из-за кустов, – говорится в комментарии к снимкам.



По словам автора поста, исчезли и камеры, установленные у пешеходных переходов. «Это тоже для лучшей безопасности», – сыронизировал он.







Как сообщили ранее в городской администрации, на участке, где перекладывали сети, уже уложили асфальтобетонное покрытие и установили все знаки и светофоры. На проезжую часть должны нанести разметку, а прилегающую территорию расчистят от строительного мусора.

