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Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева

Улан-удэнцев возмутил бардак на улице Трубачеева
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Горожане заявили, что остановки там так и не привели в порядок

На этой неделе в Улан-Удэ спустя пять с лишним месяцев наконец-то открыли улицу Трубачеева. Привычное движение на ней возобновилось в последний день лета.
 
В марте на пересечении этой улицы ещё с двумя – Сахьяновой и Ключевская – стартовало масштабное переустройство подземных коммуникаций из-за строительства третьего моста через Уду. На перекрёстке появится круговая развязка. Второй этап работ запланировали в мае следующего года.
 
Тем временем жители бурятской столицы бурно возмущаются в соцсетях из-за беспорядка, образовавшегося на Трубачеева. Сделанные там фото выложили недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

- Открыли, даже автобусы пустили, а остановки в порядок не привели. Вдоль дороги – заросли, а там, между прочим, несколько учебных заведений. Школьники и студенты будут на проезжую часть выходить из-за кустов, – говорится в комментарии к снимкам.

По словам автора поста, исчезли и камеры, установленные у пешеходных переходов. «Это тоже для лучшей безопасности», – сыронизировал он.

Как сообщили ранее в городской администрации, на участке, где перекладывали сети, уже уложили асфальтобетонное покрытие и установили все знаки и светофоры. На проезжую часть должны нанести разметку, а прилегающую территорию расчистят от строительного мусора.
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