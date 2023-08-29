29 августа

28 августа

Популярное

В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги

В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги
Общество,  Фото:КГХ
Более сотни из них привели в порядок за месяц

С начала августа в Улан-Удэ привели в порядок 116 «грунтовок». Их отсыпали инертным материалом, чтобы укрепить дорожное полотно. Всего за месяц израсходовали почти шесть тысяч тонн щебеночно-песчаной смеси, рассказали в комбинате по благоустройству (КБУ).

На минувших выходных в Советском районе отгрейдировали и отсыпали дорогу, по которой следует автобус № 31. Во вторник, 29 августа, взялись за улицы Тагильская, Минина и Деловая.

- Сначала дорогу выравнивают с помощью грейдера. Один участок водители проходят по 2-4 раза. Если есть необходимость в уплотнении полотна, участок отсыпают инертным материалом. Для этого обычно используют щебеночно-песчаную смесь. Затем грейдер распределяет её, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин.
дороги благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги
В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги
Общество, 29.08.2023
Более сотни из них привели в порядок за месяц
В Бурятии зарегистрировано 140 мест – альтернатив убойным пунктам
В Бурятии зарегистрировано 140 мест – альтернатив убойным пунктам
Общество, 29.08.2023
К иным местам убоя – смягчённые требования
В Бурятии опровергли слухи о срочном отказе от биометрии
В Бурятии опровергли слухи о срочном отказе от биометрии
Общество, 29.08.2023
Сделать это жители республики могут в любой момент
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Метелью»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет сезон «Метелью»
Общество, 29.08.2023
Это будет юбилейный, 95-й театральный сезон
На севере Бурятии неизвестные расчленили нерпу
На севере Бурятии неизвестные расчленили нерпу
Общество, 29.08.2023
На мёртвого байкальского тюленя наткнулись местные жители
Участников СВО в Бурятии освободили от пеней за коммуналку
Участников СВО в Бурятии освободили от пеней за коммуналку
Общество, 29.08.2023
Их не будут начислять мобилизованным, контрактникам и пограничникам
В Бурятии нарушения ПДД теперь выявляет машина со «скрытой камерой»
В Бурятии нарушения ПДД теперь выявляет машина со «скрытой камерой»
Общество, 29.08.2023
Водителям-водителям не скрыться даже вне зоны стационарных камер  
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
В Бурятии будут 15 минут выть сирены
Общество, 29.08.2023
В республике проверят систему экстренного оповещения
В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество, 29.08.2023
Они постоянно участвуют в донорских акциях 
Более 13 тысяч семей в Бурятии получают компенсации за оплату детсада
Более 13 тысяч семей в Бурятии получают компенсации за оплату детсада
Общество, 29.08.2023
Бюджетом Бурятии на это предусмотрено более 75 млн
В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута
В Прибайкальском нацпарке закрыли четыре турмаршрута
Общество, 29.08.2023
Этим турмаршрутам присвоен самый высокий класс пожарной опасности
Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта
Уроженка Бурятии 27 лет выживала в родной республике без паспорта
Общество, 29.08.2023
На руках у женщины был только недействительный документ времён СССР

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^