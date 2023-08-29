В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги

Более сотни из них привели в порядок за месяц



С начала августа в Улан-Удэ привели в порядок 116 «грунтовок». Их отсыпали инертным материалом, чтобы укрепить дорожное полотно. Всего за месяц израсходовали почти шесть тысяч тонн щебеночно-песчаной смеси, рассказали в комбинате по благоустройству (КБУ).



На минувших выходных в Советском районе отгрейдировали и отсыпали дорогу, по которой следует автобус № 31. Во вторник, 29 августа, взялись за улицы Тагильская, Минина и Деловая.



- Сначала дорогу выравнивают с помощью грейдера. Один участок водители проходят по 2-4 раза. Если есть необходимость в уплотнении полотна, участок отсыпают инертным материалом. Для этого обычно используют щебеночно-песчаную смесь. Затем грейдер распределяет её, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин.