Более сотни из них привели в порядок за месяц
С начала августа в Улан-Удэ привели в порядок 116 «грунтовок». Их отсыпали инертным материалом, чтобы укрепить дорожное полотно. Всего за месяц израсходовали почти шесть тысяч тонн щебеночно-песчаной смеси, рассказали в комбинате по благоустройству (КБУ).
На минувших выходных в Советском районе отгрейдировали и отсыпали дорогу, по которой следует автобус № 31. Во вторник, 29 августа, взялись за улицы Тагильская, Минина и Деловая.
- Сначала дорогу выравнивают с помощью грейдера. Один участок водители проходят по 2-4 раза. Если есть необходимость в уплотнении полотна, участок отсыпают инертным материалом. Для этого обычно используют щебеночно-песчаную смесь. Затем грейдер распределяет её, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин.
В столице Бурятии взялись за грунтовые дороги
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