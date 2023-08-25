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В пригороде Читы оборудуют места для отдыха

В пригороде Читы оборудуют места для отдыха
Общество,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкалья
Районе Сухотино установят пять беседок

В пригороде столицы Забайкальского края сотрудники Читинской авиационной базы охраны лесов оборудуют место для отдыха. Устанавливаются беседки, возводятся места для кострищ, сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Предприятие оборудует зону отдыха в рамках выполнения государственного задания. В течение недели на живописной поляне на берегу Ингоды рабочие поставят пять беседок, сделают специальное место для мангала. В дальнейшем планируется построить детскую площадку, парковочные места для автомобилей, - сообщил начальник Читинского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов Игорь Фаренык.

Обращаясь ко всем отдыхающим, он призвал бережно относиться к тем объектам, которые станут доступны для горожан в ближайшее время.

Ранее начальник Читинской авиабазы Андрей Верхушин пояснил, что в течение двух месяцев сотрудники организации своими силами оборудуют на территории семи лесничеств зоны отдыха. В частности, на территории Кыринского, Сретенского, Нерчинского, Газимуро-Заводского, Хилокского и Петровск-Забайкальского, Красночикойского районов.

- Зоны отдыха будут состоять из беседки, стола и места для кострища. Воспользоваться ими смогут сотрудники лесничеств, лесные пожарные, специалисты минприроды, а также жители края, например, сборщики дикоросов, - пояснил Андрей Верхушин. - Это позволит в кратчайшие сроки и без вреда для природы приготовить обед или ужин, а также укрыться от дождя.
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