В пригороде Читы оборудуют места для отдыха

Общество, Фото: пресс-служба минприроды Забайкалья

Районе Сухотино установят пять беседок



В пригороде столицы Забайкальского края сотрудники Читинской авиационной базы охраны лесов оборудуют место для отдыха. Устанавливаются беседки, возводятся места для кострищ, сообщает пресс-служба краевого правительства.



- Предприятие оборудует зону отдыха в рамках выполнения государственного задания. В течение недели на живописной поляне на берегу Ингоды рабочие поставят пять беседок, сделают специальное место для мангала. В дальнейшем планируется построить детскую площадку, парковочные места для автомобилей, - сообщил начальник Читинского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов Игорь Фаренык.



Обращаясь ко всем отдыхающим, он призвал бережно относиться к тем объектам, которые станут доступны для горожан в ближайшее время.



Ранее начальник Читинской авиабазы Андрей Верхушин пояснил, что в течение двух месяцев сотрудники организации своими силами оборудуют на территории семи лесничеств зоны отдыха. В частности, на территории Кыринского, Сретенского, Нерчинского, Газимуро-Заводского, Хилокского и Петровск-Забайкальского, Красночикойского районов.



- Зоны отдыха будут состоять из беседки, стола и места для кострища. Воспользоваться ими смогут сотрудники лесничеств, лесные пожарные, специалисты минприроды, а также жители края, например, сборщики дикоросов, - пояснил Андрей Верхушин. - Это позволит в кратчайшие сроки и без вреда для природы приготовить обед или ужин, а также укрыться от дождя.

