В Читу приедут публицисты и литературные эксперты

Они посетят столицу Забайкалья в рамках книжной экспедиции



Одной из остановок экспедиции «Книжные маяки России» (возрастное ограничение: 12+) станет Чита. Эксперты прибудут в краевую столицу 15 августа, чтобы пообщаться с читателями и поделиться собственным опытом.



В гости к забайкальцам приедут основатель петербургской книжной сети «Буквоед» Денис Котов, детская писательница Юлия Брыкова, генеральный директор и сооснователь просветительского проекта «Лекториум» Яков Сомов, писатели Сергей Литвинов, Андрей Буровский и другие.



В Чите они пробудут один день. На вокзале их встретят с караваем и выступлениями артистов, а затем во время «Деловой программы» (возрастное ограничение: 12+) гости обсудят литературное будущее Забайкальского края. Позже их ждёт праздник на театральной площади (возрастное ограничение: 0+).



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, экспедиция «Книжные маяки России» проследует по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток и завершится 18 августа. Ранее заявленные писатели Дарья Донцова, Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов и другие в Читу не приедут.



Возрастное ограничение: 12+.

