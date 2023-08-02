02 августа

01 августа

Популярное

Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове

Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку

Педагог ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия Виктория Аксёнова приняла участие в трёхнедельной образовательной стажировке на необитаемом острове в Белом море. Экспедиция состоялась в июле на территории Карелии.

В число участников проекта на острове Оленевский в Кандалакшском заливе представительница Бурятии попала после успешного отбора. Девушку пригласили на собеседование как победителя всероссийского конкурса педагогических проектов молодых педагогов в рамках проекта «Эколинейка».

- Поездка была достаточно насыщенной, продуктивной. Получено много полезных знаний и огромное количество впечатлений от пребывания на необитаемом острове, а самым запоминающимся мероприятием стал яловый поход. Несколько дней участники экспедиции путешествовали по Белому морю. За это время мы посетили пять близлежащих островов, научились управлять парусной и моторной лодкой. Конечно же, увидели живописные пейзажи и невероятной красоты закаты, изучили местную флору и фауну, - поделилась Виктория Аксёнова.

На три недели на необитаемом острове в Карелии собрались юные участники и молодые педагоги со всех уголков России. Целью экспедиции стали новые знания в области биологии, химии и других естественных наук.

- Участники занимались исследованием подводного мира Белого моря, местной флоры и фауны. Полученные школьниками результаты лягут в основу научно-исследовательских работ под руководством ведущих специалистов. В свою очередь молодые педагоги обучились основам организации подобных образовательных походов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия образование стажировка конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове
Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове
Общество, 02.08.2023
Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку
На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды
На Иркутской ГЭС снова повысят уровень сброса воды
Общество, 02.08.2023
Он достигнет 3000 кубометров в секунду
В Улан-Удэ открылась фотовыставка об артистах балета
В Улан-Удэ открылась фотовыставка об артистах балета
Общество, 02.08.2023
В Бурятии стартовал танцевальный фестиваль
Ангарский судомоделист стал призёром «Кубка мира»
Ангарский судомоделист стал призёром «Кубка мира»
Общество, 02.08.2023
Он завоевал две медали на первенстве России и международных соревнованиях по судомодельному спорту
Ветераны спорта Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России
Ветераны спорта Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата России
Общество, 02.08.2023
Соревнования по лёгкой атлетике проходили в столице Чувашии
В Улан-Удэ прошло открытие «Стрел Байкала»
В Улан-Удэ прошло открытие «Стрел Байкала»
Общество, 02.08.2023
Финалы всероссийских соревнований состоятся 4 августа
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
В столице Бурятии опять устроят облаву на бродячих собак
Общество, 02.08.2023
Их будут весь день отлавливать на Шишковке
Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»
Психанул: Улан-удэнцы свалили неубранный мусор возле офиса «ЭкоАльянса»
Общество, 02.08.2023
Горожане выбросили прямо возле крыльца мешки со своими отходами
«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов
«Только зубы удаляет»: В районе Бурятии столкнулись с дефицитом стоматологов
Общество, 02.08.2023
Начинающие медики наотрез отказываются работать в мухоршибирских деревнях 
Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы
Половина работающих улан-удэнцев не берут в долг и не дают взаймы
Общество, 02.08.2023
А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам

В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
В Улан-Удэ десантники отмечают День ВДВ
Общество, 02.08.2023
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Жители Бурятии рассказали, что им больше всего не нравится на работе
Общество, 02.08.2023
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^