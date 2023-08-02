Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку



Педагог ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия Виктория Аксёнова приняла участие в трёхнедельной образовательной стажировке на необитаемом острове в Белом море. Экспедиция состоялась в июле на территории Карелии.



В число участников проекта на острове Оленевский в Кандалакшском заливе представительница Бурятии попала после успешного отбора. Девушку пригласили на собеседование как победителя всероссийского конкурса педагогических проектов молодых педагогов в рамках проекта «Эколинейка».



- Поездка была достаточно насыщенной, продуктивной. Получено много полезных знаний и огромное количество впечатлений от пребывания на необитаемом острове, а самым запоминающимся мероприятием стал яловый поход. Несколько дней участники экспедиции путешествовали по Белому морю. За это время мы посетили пять близлежащих островов, научились управлять парусной и моторной лодкой. Конечно же, увидели живописные пейзажи и невероятной красоты закаты, изучили местную флору и фауну, - поделилась Виктория Аксёнова.



На три недели на необитаемом острове в Карелии собрались юные участники и молодые педагоги со всех уголков России. Целью экспедиции стали новые знания в области биологии, химии и других естественных наук.



- Участники занимались исследованием подводного мира Белого моря, местной флоры и фауны. Полученные школьниками результаты лягут в основу научно-исследовательских работ под руководством ведущих специалистов. В свою очередь молодые педагоги обучились основам организации подобных образовательных походов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



