Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку
Педагог ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия Виктория Аксёнова приняла участие в трёхнедельной образовательной стажировке на необитаемом острове в Белом море. Экспедиция состоялась в июле на территории Карелии.
В число участников проекта на острове Оленевский в Кандалакшском заливе представительница Бурятии попала после успешного отбора. Девушку пригласили на собеседование как победителя всероссийского конкурса педагогических проектов молодых педагогов в рамках проекта «Эколинейка».
- Поездка была достаточно насыщенной, продуктивной. Получено много полезных знаний и огромное количество впечатлений от пребывания на необитаемом острове, а самым запоминающимся мероприятием стал яловый поход. Несколько дней участники экспедиции путешествовали по Белому морю. За это время мы посетили пять близлежащих островов, научились управлять парусной и моторной лодкой. Конечно же, увидели живописные пейзажи и невероятной красоты закаты, изучили местную флору и фауну, - поделилась Виктория Аксёнова.
На три недели на необитаемом острове в Карелии собрались юные участники и молодые педагоги со всех уголков России. Целью экспедиции стали новые знания в области биологии, химии и других естественных наук.
- Участники занимались исследованием подводного мира Белого моря, местной флоры и фауны. Полученные школьниками результаты лягут в основу научно-исследовательских работ под руководством ведущих специалистов. В свою очередь молодые педагоги обучились основам организации подобных образовательных походов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Педагог из Бурятии провела три недели на необитаемом острове
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку
Он достигнет 3000 кубометров в секунду
В Бурятии стартовал танцевальный фестиваль
Церемония проходила в Мьянме
Он завоевал две медали на первенстве России и международных соревнованиях по судомодельному спорту
Соревнования по лёгкой атлетике проходили в столице Чувашии
Финалы всероссийских соревнований состоятся 4 августа
Их будут весь день отлавливать на Шишковке
Горожане выбросили прямо возле крыльца мешки со своими отходами
Начинающие медики наотрез отказываются работать в мухоршибирских деревнях
А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
На городских улицах вовсю откачивают лужи
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы
Его посмертно наградили орденом Мужества