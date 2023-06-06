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В столице Бурятии начали избавляться от гаражей-самоволок

В столице Бурятии начали избавляться от гаражей-самоволок
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Их вывозят на специальную стоянку

В Улан-Удэ вплотную взялись за несанкционированные гаражи. Первый такой, стоявший на участке на улице Жуковского, накануне увезли на специально оборудованную стоянку. Его забрала подрядная организация, с которой администрация Железнодорожного района заключила соответствующий муниципальный контракт.

 
Владельцев гаражей-самоволок заранее предупреждают, что они в течение 15 дней должны освободить землю. Если собственник проигнорирует это требование, то получит ещё одно и только потом постройку вместе со всем содержимым перемесят на специализированную площадку. «Специалисты делают опись имущества и осуществляют фотофиксацию», – пояснил директор комбината по благоустройству (КБУ) Александр Солдаткин.

Гараж хранится на специальной стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением – до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на объект.

- Если имущество признают бесхозным, его обратят в муниципальную собственность и утилизируют, – добавил руководитель КБУ.

Вернуть такую самоволку можно, если подать заявление в администрацию района и приложить документы, подтверждающие право собственности. После придётся оплатить счёт за хранение гаража на стоянке в кассе комбината на улице Октябрьская, 50 и предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.

Как пояснили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства, за хранение на спецплощадке гаража площадью до 9 квадратных метров придётся отдать 227 рублей в сутки. Если его площадь от 9 до 12 «квадратов» – 302 рубля, а если более 12 квадратных метров – 529 рублей с учётом НДС.
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