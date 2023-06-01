Он стартовал 1 июня
Военнослужащие в Бурятии перешли на летний этап обучения. Новый период обучения стартовал 1 июня в войсках всего Восточного военного округа.
- В летнем периоде обучения пройдёт несколько сотен тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений, различного уровня, а также ряд тактико-специальных учений по развёртыванию систем управления войсками, - сообщили в пресс-службе ВВО.
С военнослужащими проведут практические занятия по огневой подготовке (на них выполнят боевые стрельбы из штатного вооружения боевых машин), а также практические занятия по вождению военной и специальной техники.
Основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции, уточнили в пресс-службе ВВО.
Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в выполнении задач по развёртыванию и оперативному перемещению мобильных пунктов управления, тыловому и техническому обеспечению войск.
Особенностью боевой подготовки в новом периоде обучения станет совершенствование методов противодействия беспилотным летательным аппаратам вероятного противника, внедрение «сирийского» опыта и опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Военные Бурятии перешли на летний этап обучения
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