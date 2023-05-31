31 мая

30 мая

Популярное

Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки

Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки
Общество,  Фото:Предоставлено помощниками депутатов
В День защиты детей на округах пройдут праздничные мероприятия

Депутаты Улан-Удэнского городского совета открывают детские площадки к 1 июня. Строительство завершили аккурат перед Днём защиты детей, таким образом депутаты решили поздравить юных горожан с праздником.

- В этом году у нас 65 мероприятий, связанных с детскими спортивными площадками. К 1 июня, Дню защиты детей, у нас на 10 округах пройдёт примерно 26 мероприятий, мы откроем спортивные площадки. Это подарок депутатов Городского совета нашим дорогим детям, - сказал и.о. председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

Он отметил, что сейчас будут сданы девять спортивных площадок и 11 детских площадок. Но и это ещё не всё. Грядёт открытие парк-трека для велосипедистов, а также две воркаут-площадки.

- Потому, я думаю, обновление на наших округах, дворах, территориях благоустройства будет отличное, а наши дети будут довольны. Они будут не только играть на детских площадках, но и заниматься на тренажёрах, - добавил Анатолий Белоусов.




Депутат Елена Вахрушкинова с благодарностью обратилась к местным жителям, которые не остаются в стороне и активно участвуют в вопросах благоустройства. Именно они попросили возвести на небольшом участке земли во дворе дома по улице Лебедева, 5а детскую площадку.

- Мы всегда радуемся, когда жители активно начинают вносить свои предложения о детских площадках. За три года мы построили уже девятую площадку. Здесь жители активно приняли участие в обсуждении, им захотелось именно вот на таком небольшом клочке земли организовать пространство для дошколят. Мы пошли навстречу, и на сегодняшний день эта площадка воплотилась. Мы её построили за счёт наказов избирателей, - рассказала Елена Вахрушкинова.

Наказы избирателей собираются ежегодно. В этом году строительство решили завершить как раз к началу лета, чтобы объект стал подарком для местных жителей к столетию Республики Бурятия и ко Дню защиты детей.

- Мы ежегодно собираем наказы, а тут ещё и главный праздник нашей республики – столетие. Поэтому мы рады, что в этом году мы открываем и эту детскую площадку во дворе ул. Лебедева, 5а. Мы старались эти наказы отработать, чтобы все эти площадки были построены именно к 1 июня. Поэтому всех ребятишек приглашаю на наши детские площадки. Конечно же, хотелось бы, чтобы они закалялись, играли здесь и отдыхали во время летних каникул, - отметила Елена Вахрушкинова.



 
Работая на разных округах, депутаты благоустраивают дворовые территории во всех районах Улан-Удэ. В скором времени, двор на улице Столбовая, 62 станет место притяжения для местных жителей. Здесь в этом году в рамках исполнения наказов ведётся благоустройство территории.

- Мы в прошлом году построили многофункциональное спортивное сооружение, в этом году у нас работы продолжаются. В рамках «Народного бюджета» мы вот здесь заложили 1,6 миллиона рублей. Ко Дню защиты детей подрядчикам удалось успеть построить небольшую, уютную, достаточно хорошую площадочку. Но работа на этом не закончится. С 1 июня подрядчик зайдёт, там дальше будет воркаут-площадка. Там отличная будет площадка для силовых упражнений – шесть спортивных сооружений. На будущий год мы полностью закончим данную территорию, - сообщил депутат Владимир Тулонов.

Завтра здесь пройдёт небольшое мероприятие, где поздравят детей с началом лета, с каникулами.



Это не единственный исполненный наказ в этом году, планируется завершить работы на ещё шести-семи адресах. По словам Владимира Тулонова, самый крупный, пожалуй, - это объект на ул. Боевая 1, 3, 5.

- В этому году мы завершаем такую многопрофильное спортивное сооружение. Наверное, площадка будет одна из лучших. Она распределена по зонам, то есть будет отдельно футбольное поле с искусственным озеленением, для игры в волейбол и баскетбол, и большая спортивная воркаут-площадка, - поделился Владимир Тулонов.




Возрастное ограничение 0+

ГорсоветУУ детские площадки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки
Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки
Общество, 31.05.2023
В День защиты детей на округах пройдут праздничные мероприятия 
Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть
Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть
Общество, 31.05.2023
С начала года в республике появилось на свет 1309 мальчиков и 1193 девочки
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
Общество, 31.05.2023
«Байкал-Daily» выяснил, чем будет заниматься бурятский филиал
В Улан-Удэ создают выделенную полосу для автобусов
В Улан-Удэ создают выделенную полосу для автобусов
Общество, 31.05.2023
В столице Бурятии расширяют дорогу на проспекте 50-летия Октября
В день приезда Газманова автобусы и трамваи в Улан-Удэ будут ходить допоздна
В день приезда Газманова автобусы и трамваи в Улан-Удэ будут ходить допоздна
Общество, 31.05.2023
Работу общественного транспорта в городе решили продлить до ночи
Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса
Память Героя России из Бурятии увековечили на вершине Эльбруса
Общество, 31.05.2023
Табличка в честь Виталия Сукуева появился на самой высокой горе Европы
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Общество, 31.05.2023
Мужчину, задолжавшего деньги своему сыну, не выпустили из страны
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
Общество, 31.05.2023
Подростки превратили бывшую колхозную контору в общественный туалет 
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Общество, 31.05.2023
С наступлением холодов они подорожают
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Общество, 31.05.2023
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по нацпроекту
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
Общество, 31.05.2023
Зверь не обращал внимание на автомобили
На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2
На Левобережье в Улан-Удэ запустили ещё один большой автобус № 2
Общество, 31.05.2023
Теперь там будут курсировать три «Волгабаса»

В районе Бурятии может появиться собственная мультипликационная студия
В районе Бурятии может появиться собственная мультипликационная студия
Общество, 31.05.2023
Там будут создавать мультфильмы на бурятском языке

Жители Бурятии повстречались на дороге с лисьим семейством
Жители Бурятии повстречались на дороге с лисьим семейством
Общество, 31.05.2023
На трассу выбежала рыжая хищница с двумя детёнышами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^