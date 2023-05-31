Съёмки финальной сцены состоятся завтра на площади Ленина
В Забайкальском крае Андрей Карасов, режиссёр фильма «Озеро детства» (6+), в интервью корреспонденту «Культуры 75» пригласил всех желающих поучаствовать в съёмках финальной сцены фильма.
Они начнутся 1 июня в Чите, на площади Ленина. Требований к актёрам нет, режиссёр пригласил всех забайкальцев, которые хотели побывать на настоящей съёмочной площадке и остаться в истории кино.
- Это будет песня главных героев и почти документальные кадры. В День защиты детей, все зрители попадут в кадр и в историю кино! – заявил режиссёр.
Фильм был показан на торжественном открытии десятого Забайкальского международного кинофестиваля. 3 июня фильм зрителям представят режиссёр Андрей Карасов вместе с актёрами Дмитрием Харатьяном и Евгенией Короткевич.
Возрастное ограничение: 6+.
Читинцы могут сняться в фильме с Харатьяном
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