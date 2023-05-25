На выставке Бурятию покажут в «лицах и событиях»

В июне начнёт работу историческая фотовыставка о республике



3 июня в Улан-Удэ открывается фотовыставка «Бурятия в лицах и событиях» к столетию образования республики. Это более 100 фотокадров из фондовых коллекций национального музея РБ и частных коллекционеров.



Выставка через исторические фотографии знакомит с важными вехами становления и развития республики: истоками автономии и образования БМАССР, вкладом жителей Бурятии в Великую Отечественную войну, историями строительства БАМ и т.д. Так, например, посетители увидят кадры празднования 15-летия со дня образования БМАССР (1938 г.), передачу самолёта Ла-5, построенного на средства трудящихся, лётчику майору Старжаку в улусе Ехэ-Цаган (1943 г.), сцены из пьесы по сценарию Намжила Балдано (1950-е гг.) и др.



Главный акцент выставки сделан на фотокадры, посвящённые выдающимся людям, жителям Бурятии, первым революционерам, участникам гражданской и отечественной войн, государственным деятелям и общественно-политическим лидерам, деятелям культуры и искусства, спорта, здравоохранения и просвещения. Также будет в работах будут представлены историческая ретроспектива, панорама города Улан-Удэ 1980-90-х гг.



Кроме этого, жители и гости Улан-Удэ увидят фотокадры с выставки, посвящённые знаковым событиям Бурятии, на билбордах и медиа-экранах на улицах города.



Выставку можно будет увидеть в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, сообщает пресс-служба нацмузея РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

