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В приграничном районе Бурятии ликвидируют стихийную свалку

В приграничном районе Бурятии ликвидируют стихийную свалку
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Оттуда вывезут более 170 тысяч кубов мусора

В Кяхте полным ходом идёт рекультивация свалки на площади в 7 с лишним гектаров. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Кяхтинского района Евгений Цыренов. По его словам, общий объём отходов, который предстоит вывезти оттуда – более 173 тысяч кубических метров.

 
Заказчиком выступает Минприроды РБ. Исполнитель – ООО Автобаза «Спецмашин».

- Работы ведутся по плану. Они завершатся к концу сентября, – цитирует Евгения Цыренова «Кяхта-инфо.24/7».

В 2023 году в Бурятии должны исчезнуть ещё два таких несанкционированных мусорных полигона – в Закаменском районе и в Северобайкальске. Как сообщал «Байкал-Daily», работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В Кяхте их к концу марта выполнили более чем наполовину – 73%. В Закамне готовность на тот момент составляла 42,85%. Контракт заключили с ООО «Альянс». Тогда же началась подготовка к ликвидации свалки в Северобайкальске. С подрядчиком – ООО «Авто Дом» – определились в феврале.
свалка мусор рекультивация

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