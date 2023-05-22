В приграничном районе Бурятии ликвидируют стихийную свалку













В Кяхте их к концу марта выполнили более чем наполовину – 73%. В Закамне готовность на тот момент составляла 42,85%. Контракт заключили с ООО «Альянс». Тогда же началась подготовка к ликвидации свалки в Северобайкальске. С подрядчиком – ООО «Авто Дом» – определились в феврале.

В 2023 году в Бурятии должны исчезнуть ещё два таких несанкционированных мусорных полигона – в Закаменском районе и в Северобайкальске. Как сообщал «Байкал-Daily» , работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».В Кяхте их к концу марта выполнили более чем наполовину – 73%. В Закамне готовность на тот момент составляла 42,85%. Контракт заключили с ООО «Альянс». Тогда же началась подготовка к ликвидации свалки в Северобайкальске. С подрядчиком – ООО «Авто Дом» – определились в феврале.

В Кяхте полным ходом идёт рекультивация свалки на площади в 7 с лишним гектаров. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Кяхтинского района Евгений Цыренов. По его словам, общий объём отходов, который предстоит вывезти оттуда – более 173 тысяч кубических метров.Заказчиком выступает Минприроды РБ. Исполнитель – ООО Автобаза «Спецмашин».- Работы ведутся по плану. Они завершатся к концу сентября, – цитирует Евгения Цыренова «Кяхта-инфо.24/7».