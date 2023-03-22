Их ликвидируют в рамках федерального проекта
В Бурятии продолжается борьба со стихийными мусорными свалками. К концу 2023 года должны исчезнуть ещё три: в Кяхтинском и Закаменском районах и в Северобайкальске. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
В Кяхте их выполнили уже более чем наполовину – 73%. Там рекультивацией занимается ООО «Автобаза Спецмашин». В Закамне готовность составляет 42,85%. Контракт заключили с ООО «Альянс».
Кроме того, началась подготовка к ликвидации свалки в Северобайкальске. С подрядчиком – ООО «Авто Дом» – определились в феврале.
Кроме того, в декабре, наконец, разобрались с полигоном ТКО у посёлка Усть-Баргузин в прибрежном Баргузинском районе. Он «разросся» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В Минприроды РБ напомнили: федеральный проект «Чистая страна» направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов, угрожающих окружающей среде, и ликвидацию несанкционированных свалок в границах населённых пунктов.
В Бурятии к концу года разберутся ещё с несколькими стихийными свалками
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