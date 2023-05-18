Жители Бурятии взбунтовались против строительства турцентра в сакральном месте

Они пригрозили дойти до главы республики и Буддийской традиционной Сангхи
Жители Курумканского района бьют тревогу. Они заявили, что в местности Нижний Куйтун в сельском поселении «Элэсун» собираются построить туристический центр. Причём появится он, по словам людей, в сакральном месте – возле субургана Соодой-ламы, которого ещё называют бурятским Нострадамусом.
- Мнение жителей вообще не спрашивали. Наша глава, без схода, от себя всё решила. Она ничего не предпринимает, а, наоборот, согласна с ними, акцентирует, что мы «наивные чукотские дети, элуунь зон», и что нашего мнения никто не спросит, ведь это многомиллионный проект. Все против этого, – заявили сельчане в группе «Курумкан-инфо.24/7».
Они поинтересовались у районных властей, кто дал на это разрешение.
- Почему продаются наши священные места, где мы молимся Соодой-ламе? Это наши древние сакральные места, где чужакам нельзя, – возмущаются курумканцы.
Сельчане пригрозили, что будут писать письма в министерство туризма РБ, Буддийскую традиционную Сангху России (БТСР) и главе Бурятии Алексею Цыденову.
Глава района Леонид Будаев пояснил: участок под будущий турцентр предоставили по программе «Дальневосточный гектар». Напомним, сто бесплатных соток в любом регионе Дальнего Востока предоставляют всем желающим. Распоряжаться землёй каждый сможет по своему усмотрению – будь то фермерство, предпринимательство или индивидуальное жилищное строительство. И согласия местных властей на это не требуется.
- В Курумканском районе земли оформили таким образом вблизи разных населённых пунктов. Этот участок, по данным автоматизированной информационной системы, находится за мостом в Элэсуне – в песчаной местности, – подчеркнул руководитель муниципалитета.
По его словам, это в «значительном отдалении» от субургана Соодой-ламы. В будущем центре хотят организовывать йога-туры и релаксацию «в соответствии с концепцией находящихся там сакральных мест», добавил Будаев.
Жители Бурятии взбунтовались против строительства турцентра в сакральном месте
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Медик обратилась в прокуратуру
Вопросы возникли к школе, строящейся в селе Поселье
Они пригрозили дойти до главы республики и Буддийской традиционной Сангхи
Некоторые из них отдохнут там бесплатно
Её прогнозируют в столице и шести районах республики
Владельцу партии фруктов выдано предостережение
Восемь осуждённых получили свидетельства о профессии
Конкурс состоится в Иркутской области
Музей Богдо-гэгэна будет реконструирован совместно с индийскими специалистами
Местным жителям приходится постоянно уворачиваться от резвых автомобилистов
Ожидается дождь и мокрый снег
Также пройдёт турнир по каратэ
Для посетителей подготовили развлекательно-образовательные программы
Выпускников республики оставят без спиртного
В мэрии заявили, что благодаря омолаживающей подрезке они перестали падать на людей