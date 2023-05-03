В райцентре в Бурятии жалуются на собак, которые гуляют сами по себе





Жители Хоринска переживают из-за чужих псов, находящихся на самовыгуле. Они заявили, что из-за свор животных невозможно отдохнуть в местном парке. «Стаи собак бегают. Детей одних отпускать страшно», – посетовали сельчане и попросили принять меры.Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев призвал местных жителей не отпускать своих питомцев на свободный выгул, а держать их во дворах домов. На нарушителей советуют жаловаться в администрацию и обещают при этом сохранить анонимность.- Только общими усилиями мы сможем навести порядок. Никаких денег и людей не хватит всех собак разгонять по улицам, – цитируют Чингиса Базардараева в группе «Хоринск-инфо 24/7». – Все мы – культурные люди и должны сформировать культуру обращения с животными: заботится о них, выгуливать, лечить и при необходимости – стерилизовать. Собака не должна становиться помехой окружающим, особенно – детям.