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В райцентре в Бурятии жалуются на собак, которые гуляют сами по себе

В райцентре в Бурятии жалуются на собак, которые гуляют сами по себе
Общество,  Фото:«Хоринск-инфо 24/7»
Местные жители заявили, что в парке Хоринска бегают целые своры псов

Жители Хоринска переживают из-за чужих псов, находящихся на самовыгуле. Они заявили, что из-за свор животных невозможно отдохнуть в местном парке. «Стаи собак бегают. Детей одних отпускать страшно», – посетовали сельчане и попросили принять меры.


Глава сельского поселения «Хоринское» Чингис Базардараев призвал местных жителей не отпускать своих питомцев на свободный выгул, а держать их во дворах домов. На нарушителей советуют жаловаться в администрацию и обещают при этом сохранить анонимность.

- Только общими усилиями мы сможем навести порядок. Никаких денег и людей не хватит всех собак разгонять по улицам, – цитируют Чингиса Базардараева в группе «Хоринск-инфо 24/7». – Все мы – культурные люди и должны сформировать культуру обращения с животными: заботится о них, выгуливать, лечить и при необходимости – стерилизовать. Собака не должна становиться помехой окружающим, особенно – детям. 
собаки животные

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