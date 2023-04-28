В центре Улан-Удэ показали пенное шоу и фонтан из пожарных стволов

Сегодня, 28 апреля, на площади Советов в Улан-Удэ прошло празднование 374-летней годовщины со дня образования Российской пожарной охраны. Сотрудники МЧС порадовали собравшихся несколькими зрелищами.
Мероприятие стартовало в 12:00. На главной площади города стояла механизированная колонна противопожарной техники. Пожарные организовали выставку, где можно было взять в руки пожарное обмундирование. Рядом была расположена полевая кухня, где детей угощали чаем и сладостями.
Большое внимание было уделено как раз детям. Юные улан-удэнцы собирались толпами возле машин, чтобы сделать памятные фотографии. Они опробовали громкоговорители и «стреляли из из пожарных гидрантов.
Далее начался пожарный кроссфит. Сотрудники МЧС протащили на себе пожарные машины, тягали штанги, а также толкали большегрузные покрышки. В свою очередь, маленькие зрители поддерживали пожарных аплодисментами и радостными выкриками.
На десерт сотрудники МЧС продемонстрировали пенное шоу и музыкальный фонтан из пожарных стволов.
На подготовку такого праздника ушло больше месяца.
- Мы готовимся ко всему заблаговременно. Продумываем сценарий, чтобы было интересно детям и взрослым. Ежегодно наши участники, конечно же, дети. Для них проводится конкурс на асфальте, пенная атака для них очень интересна, ну и музыкальный фонтан. Выставка нашего пожарно-технического вооружения для демонстрации зрителям. Такие мероприятия важны и нужны в этом плане. Это один из методов воспитания нашего подрастающего поколения. Помимо этого, мы приглашаем сюда ветеранов, которые видят развитие нашей службы. Наши ветераны отметили, как мы продвинулись в пожаротушении. Они посмеялись и пошутили, что неизменно только наше братство и крепкая дружба! - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.