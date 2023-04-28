В центре Улан-Удэ показали пенное шоу и фонтан из пожарных стволов









На подготовку такого праздника ушло больше месяца.



- Мы готовимся ко всему заблаговременно. Продумываем сценарий, чтобы было интересно детям и взрослым. Ежегодно наши участники, конечно же, дети. Для них проводится конкурс на асфальте, пенная атака для них очень интересна, ну и музыкальный фонтан. Выставка нашего пожарно-технического вооружения для демонстрации зрителям. Такие мероприятия важны и нужны в этом плане. Это один из методов воспитания нашего подрастающего поколения. Помимо этого, мы приглашаем сюда ветеранов, которые видят развитие нашей службы. Наши ветераны отметили, как мы продвинулись в пожаротушении. Они посмеялись и пошутили, что неизменно только наше братство и крепкая дружба! - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Николай Бокарев.





На десерт сотрудники МЧС продемонстрировали пенное шоу и музыкальный фонтан из пожарных стволов.