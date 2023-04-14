Соревнования состоятся в районе Энергетика
В Бурятии с 15 по 16 апреля пройдут чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования состоятся в Улан-Удэ, в лесном массиве в районе микрорайона Энергетик. Спортсмены посоревнуются в дисциплинах «кросс-классика» и «кросс-лонг», сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Участие в турнире примут следующие группы:
- Ж12 - девочки 2011-2012 гг. р и младше;
- Ж14 - девочки 2009-2010 гг.р.;
- Ж16 - девушки 2007-2008 гг.р.;
- Ж18 - девушки 2005-2006 гг.р.;
- Ж21 - женщины 2004 г.р. и старше;
- Ж40 - женщины 40-49 лет;
- Ж50 - женщины 50-59 лет;
- Ж60 - женщины 60 лет и старше;
- М12 - мальчики 2011-2012 гг.р. и младше;
- М14 - мальчики 2009-2010 гг.р.;
- М16 - юноши 2007-2008 гг.р.;
- М18 - юноши 2005-2006 гг.р.;
- М21 - мужчины 2004 г.р. и старше;
- М40 - мужчины 40-49 лет;
- М50 - мужчины 50-59 лет;
- М60 - мужчины 60 лет и старше;
- Новички - любой возраст.
В первый день, 15 апреля, в 10:30 начнётся комиссия по допуску участников, выдадут чипы и номера. В 12:30 будет проведён парад открытия. Старт соревнований по дисциплине «кросс-классика» будет дан в 13:00. В 15:20 пройдёт церемония награждения.
16 апреля с 10:00 состоятся комиссия по допуску участников, выдача чипов и номеров. В 12:00 будет дан старт соревнований на дистанции «кросс-лонг». В 15:20 пройдёт награждение призёров и победителей.
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В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
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