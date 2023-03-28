Жителям Бурятии напомнили о всероссийском детском телефоне доверия

С 28 марта начнётся акция в поддержку детского телефона доверия
Уже 13 лет в России работает телефон доверия 8-800-2000-122. Это бесплатная анонимная служба и один из важнейших проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, напомнили в минсоцзащиты Бурятии.
- 17 мая празднуется Международный день детского телефона доверия. К сожалению, далеко не все знают о существовании такой помощи. Специально к празднику детского телефона доверия Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организует всероссийскую добровольческую онлайн-акцию «Марафон доверия. 2023», которая пройдёт с 28 марта по 28 апреля, - рассказали в ведомстве.
В акции примут участие команды добровольцев от каждого региона из числа детей, подростков, родителей, а также специалистов организаций социального обслуживания, образования, молодёжной политики, других организаций.
- Цель акции - повысить информированность детей и родителей о возможности получения экстренной психологической помощи по детскому телефону доверия, - отмечается на сайте проекта «Марафон доверия. 2023»
Всероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.
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