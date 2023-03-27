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В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою

В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Он состоялся в Еравнинском районе

С 24 по 25 марта в селе Исинга Еравнинского района Бурятии прошёл I межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый землякам, выполняющим боевой долг в зоне СВО и столетию республики. За звания сильнейших боролись 169 спортсменов из 9 спортивных клубов региона.

- На ковре встретились достойные друг друга соперники из различных команд. Все ребята, которых учат ставить цели тренера, показывают разнообразие и многогранность этого вида спорта, наполненного ударной и борцовской техникой, - отметили организаторы турнира.

Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, победителями и призёрами соревнований стали:

24 кг (6-7 лет)
Первое место – Андрей П., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Тагир А., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Тушин Т., СК «Барс» Еравнинский район

26 кг (6-7 лет)
Первое место – Антон К., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Арсений Б., СК «Комбат» Кяхтинский район
Третье место – Леонид С., СК «Барс» Еравнинский район

28 кг (8-9 лет)
Первое место – Арсений А., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Аскар М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Тушин Ц., ДЮСШ Еравнинский район

30 кг (8-9 лет)
Первое место – Мэргэн Ш., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Андрей Д., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Эрдэни Н., ДЮСШ Еравнинский район

30 кг (10-11 лет)
Первое место – Тимур А., СК «Ирбис» Кяхтинский район
Второе место – Владимир З., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Денис В., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

33 кг (10-11 лет)
Первое место – Никита В., СК «Комбат» Кяхтинский район
Второе место – Сильвестр М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Георгий Ш., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

36 кг (10-11 лет)
Первое место – Вячеслав Ж., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Максим М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место – Артём С., СК «Комбат» Кяхтинский район

39 кг (10-11 лет)
Первое место – Максар С., СШ №17 г. Улан-Удэ
Второе место – Дугар Ш., СК «Ирбис» г. Улан-Удэ
Третье место – Семён Р., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ

42 кг (10-11 лет)
Первое место – Амир А., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ
Второе место – Егор К., СК «Ирбис» Кяхтинский район
Третье место – Дамдин Ц., ДЮСШ Еравнинский район

46 кг (10-11 лет)
Первое место – Леонид П., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ
Второе место – Артём С., СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Булат С., СК «Барс» Еравнинский район

39 кг (12-13 лет)
Первое место – Андрей Д., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ
Второе место – Найдан Р., СШ №17 г. Улан-Удэ
Третье место – Алексей П., СК «Барс» Еравнинский район

42 кг (12-13 лет)
Первое место – Баир С., СК «Ирбис» г. Улан-Удэ
Второе место – Данила Н., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ
Третье место – Илья Т., СК «Ирбис» Кяхтинский район

41 кг (14-15 лет)
Первое место – Иван С., СК «Барс» Еравнинский район
Второе место – Цырен М., СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Санжай М., СК «Барс» Еравнинский район

44 кг (14-15 лет)
Первое место – Алдар С., СК «Барс» Еравнинский район
Второе место – Эрдэм Б., СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Гумар К., ДЮСШ Еравнинский район

52 кг (14-15 лет)
Первое место – Дамдин Н., СК «Барс» Еравнинский район
Второе место – Максим Б., СК «Комбат» Кяхтинский район
Третье место – Кирилл М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

57 кг (14-15 лет)
Первое место – Баярто Б., СК «Барс» Еравнинский район
Второе место – Никита И., СК «Ирбис» Кяхтинский район
Третье место – Тамир П., СК «Барс» Еравнинский район

62 кг (14-15 лет)
Первое место – Кирилл Б., БРПК г. Улан-Удэ
Второе место – Булат Ш., СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Владимир Г., СК «Ирбис» Кяхтинский район

55 кг (16-17 лет)
Первое место – Антон Б., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Второе место – Булат Б., СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Алдар А., БРПК г. Улан-Удэ

65 кг (16-17 лет)
Первое место – Баин М., БРПК г. Улан-Удэ
Второе место – Никита И., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ
Третье место –Владислав Н., БРПК г. Улан-Удэ

60 кг (18 лет и старше)
Первое место – Бадархаев Бато, 36 Общевойсковая армия
Второе место – Цыдыпов Вячеслав, СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Базаров Тимур, БРПК г. Улан-Удэ

65 кг (18 лет и старше)
Первое место – Бадмаев Виктор, 36 Общевойсковая армия
Второе место – Соболевский Иван, БРПК г. Улан-Удэ
Третье место – Раднаев Арсалан, БРПК г. Улан-Удэ

70 кг (18 лет и старше)
Первое место – Банзаракцаев Юрий
Второе место – Дубинин Артём, СК «Комбат» Кяхтинский район
Третье место – Самбуев Сергей, СК «Барс» Еравнинский район

75 кг (18 лет и старше)
Первое место – Намсараев Дэлгэр, СК «Барс» Еравнинский район
Второе место – Цыбанов Доржо, СК «Барс» Еравнинский район
Третье место – Базаров Арсен, СК «Барс» Еравнинский район

85 кг (18 лет и старше)
Первое место – Санжицыренов Чингис, 36 Общевойсковая армия
Второе место – Ешеев Зоригто, СК «Барс» Еравнинский район

«Лучший бой турнира» показали Тимур А., СК «Ирбис» и Владимир З., СК «ЦСКА». «За лучшую технику» награждён Виктор Бадмаев, 36 Общевойсковая армия. «За волю к победе» отмечен Владимир Н., СК «ЦСКА». «Самым юным участником» стал Тушин Т., СК «Барс».

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