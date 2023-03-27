В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Он состоялся в Еравнинском районе



С 24 по 25 марта в селе Исинга Еравнинского района Бурятии прошёл I межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый землякам, выполняющим боевой долг в зоне СВО и столетию республики. За звания сильнейших боролись 169 спортсменов из 9 спортивных клубов региона.



- На ковре встретились достойные друг друга соперники из различных команд. Все ребята, которых учат ставить цели тренера, показывают разнообразие и многогранность этого вида спорта, наполненного ударной и борцовской техникой, - отметили организаторы турнира.



Как сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района, победителями и призёрами соревнований стали:



24 кг (6-7 лет)

Первое место – Андрей П., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Тагир А., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Тушин Т., СК «Барс» Еравнинский район



26 кг (6-7 лет)

Первое место – Антон К., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Арсений Б., СК «Комбат» Кяхтинский район

Третье место – Леонид С., СК «Барс» Еравнинский район



28 кг (8-9 лет)

Первое место – Арсений А., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Аскар М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Тушин Ц., ДЮСШ Еравнинский район



30 кг (8-9 лет)

Первое место – Мэргэн Ш., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Андрей Д., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Эрдэни Н., ДЮСШ Еравнинский район



30 кг (10-11 лет)

Первое место – Тимур А., СК «Ирбис» Кяхтинский район

Второе место – Владимир З., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Денис В., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ



33 кг (10-11 лет)

Первое место – Никита В., СК «Комбат» Кяхтинский район

Второе место – Сильвестр М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Георгий Ш., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ



36 кг (10-11 лет)

Первое место – Вячеслав Ж., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Максим М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место – Артём С., СК «Комбат» Кяхтинский район



39 кг (10-11 лет)

Первое место – Максар С., СШ №17 г. Улан-Удэ

Второе место – Дугар Ш., СК «Ирбис» г. Улан-Удэ

Третье место – Семён Р., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ



42 кг (10-11 лет)

Первое место – Амир А., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ

Второе место – Егор К., СК «Ирбис» Кяхтинский район

Третье место – Дамдин Ц., ДЮСШ Еравнинский район



46 кг (10-11 лет)

Первое место – Леонид П., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ

Второе место – Артём С., СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Булат С., СК «Барс» Еравнинский район



39 кг (12-13 лет)

Первое место – Андрей Д., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ

Второе место – Найдан Р., СШ №17 г. Улан-Удэ

Третье место – Алексей П., СК «Барс» Еравнинский район



42 кг (12-13 лет)

Первое место – Баир С., СК «Ирбис» г. Улан-Удэ

Второе место – Данила Н., СК «ЦСКА» г. Улан- Удэ

Третье место – Илья Т., СК «Ирбис» Кяхтинский район



41 кг (14-15 лет)

Первое место – Иван С., СК «Барс» Еравнинский район

Второе место – Цырен М., СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Санжай М., СК «Барс» Еравнинский район



44 кг (14-15 лет)

Первое место – Алдар С., СК «Барс» Еравнинский район

Второе место – Эрдэм Б., СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Гумар К., ДЮСШ Еравнинский район



52 кг (14-15 лет)

Первое место – Дамдин Н., СК «Барс» Еравнинский район

Второе место – Максим Б., СК «Комбат» Кяхтинский район

Третье место – Кирилл М., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ



57 кг (14-15 лет)

Первое место – Баярто Б., СК «Барс» Еравнинский район

Второе место – Никита И., СК «Ирбис» Кяхтинский район

Третье место – Тамир П., СК «Барс» Еравнинский район



62 кг (14-15 лет)

Первое место – Кирилл Б., БРПК г. Улан-Удэ

Второе место – Булат Ш., СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Владимир Г., СК «Ирбис» Кяхтинский район



55 кг (16-17 лет)

Первое место – Антон Б., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Второе место – Булат Б., СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Алдар А., БРПК г. Улан-Удэ



65 кг (16-17 лет)

Первое место – Баин М., БРПК г. Улан-Удэ

Второе место – Никита И., СК «ЦСКА» г. Улан-Удэ

Третье место –Владислав Н., БРПК г. Улан-Удэ



60 кг (18 лет и старше)

Первое место – Бадархаев Бато, 36 Общевойсковая армия

Второе место – Цыдыпов Вячеслав, СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Базаров Тимур, БРПК г. Улан-Удэ



65 кг (18 лет и старше)

Первое место – Бадмаев Виктор, 36 Общевойсковая армия

Второе место – Соболевский Иван, БРПК г. Улан-Удэ

Третье место – Раднаев Арсалан, БРПК г. Улан-Удэ



70 кг (18 лет и старше)

Первое место – Банзаракцаев Юрий

Второе место – Дубинин Артём, СК «Комбат» Кяхтинский район

Третье место – Самбуев Сергей, СК «Барс» Еравнинский район



75 кг (18 лет и старше)

Первое место – Намсараев Дэлгэр, СК «Барс» Еравнинский район

Второе место – Цыбанов Доржо, СК «Барс» Еравнинский район

Третье место – Базаров Арсен, СК «Барс» Еравнинский район



85 кг (18 лет и старше)

Первое место – Санжицыренов Чингис, 36 Общевойсковая армия

Второе место – Ешеев Зоригто, СК «Барс» Еравнинский район



«Лучший бой турнира» показали Тимур А., СК «Ирбис» и Владимир З., СК «ЦСКА». «За лучшую технику» награждён Виктор Бадмаев, 36 Общевойсковая армия. «За волю к победе» отмечен Владимир Н., СК «ЦСКА». «Самым юным участником» стал Тушин Т., СК «Барс».



