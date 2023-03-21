В Улан-Удэ разгребают последствия сильного снегопада

Коммунальщики высыпали на дороги уже сто тонн песка
На Бурятию, как и предсказывали синоптики, обрушились снег и сильный ветер. Непогода разыгралась накануне вечером. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) всю ночь подсыпал улицы Улан-Удэ, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.
По данным на 8 часов утра 21 марта, в столице Бурятии обработали уже полсотни участков. На это ушло 100 тонн песка. Подсыпка продолжается. Особое внимание уделяют крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам, остановочным карманам и пешеходным переходам.
Минувшей ночью на улицы вышли тракторы-щётки – с их помощью снег оперативно сметают с проезжей части. А убирать и вывозить его коммунальщики и мобильные бригады в комплексе со спецтехникой КБУ начали с шести утра.
Автомобилистов предупредили о возможном гололёде на дорогах. Их призвали быть предельно внимательными за рулём – соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны, а если есть возможность – пересесть на общественный транспорт. Сообщить о необходимости подсыпки улиц можно, позвонив в диспетчерскую службу комбината по номерам 379-646 и 380-838.
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Общество, Фото:
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