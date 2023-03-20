20 марта

19 марта

Популярное

В Бурятии резко ухудшится погода

В Бурятии резко ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами снегопады, на дорогах гололедица

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни. Местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с. Температура понизится на 10 и более градусов.

Также синоптики прогнозируют снег, метели, гололедицу, снежные накаты и заносы на дорогах.

Так, по данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 21 марта, в республике облачно с прояснением, на большей части территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью сильные снегопады, местами метели, заносы, гололедица. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, днём -5,-10, местами -12,-17.

В среду, 22 марта, переменная облачность, по востоку местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, днём -3,-8, местами -10,-15.

В четверг, 23 марта, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, днём -1,-6, местами -9,-14.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
В Бурятии завершился чемпионат Вооружённых сил РФ по рукопашному бою
Общество, 20.03.2023
В командном зачёте победили сборные ВВО и ВДВ
В Бурятии резко ухудшится погода
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, 20.03.2023
Местами снегопады, на дорогах гололедица
В Бурятии жителей улуса на 200 человек возмутил многомиллионный ремонт ДК
В Бурятии жителей улуса на 200 человек возмутил многомиллионный ремонт ДК
Общество, 20.03.2023
По их мнению, в районе нужно решать совсем другие проблемы
В Улан-Удэ поступил импортный аппарат для диагностике туберкулёза
В Улан-Удэ поступил импортный аппарат для диагностике туберкулёза
Общество, 20.03.2023
Для прохождения анализа потребуется только сдача крови
В Бурятии на турнире по быстрым шахматам сразятся 600 участников
В Бурятии на турнире по быстрым шахматам сразятся 600 участников
Общество, 20.03.2023
Крупное соревнование пройдёт в Иволгинском дацане
На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей
На СВО погиб житель Бурятии, один воспитывавший двух детей
Общество, 20.03.2023
С Сергеем Цыдыповым простились в Джидинском районе
В селе в Бурятии всем миром построили мост через реку
В селе в Бурятии всем миром построили мост через реку
Общество, 20.03.2023
Его возводили силами местных жителей и ТОС
Дороги в Улан-Удэ «латают» холодным асфальтом
Дороги в Улан-Удэ «латают» холодным асфальтом
Общество, 20.03.2023
За десять дней ямочный ремонт сделали уже на нескольких городских улицах
В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу
В учреждении для бездомных в Улан-Удэ сыграли трогательную свадьбу
Общество, 20.03.2023
Подопечная центра «Шанс» с непростой судьбой вышла замуж за своего избранника
Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Более половины улан-удэнцев устраивают проверку работодателям
Общество, 20.03.2023
Перед собеседованием в компании соискатели активно шерстят Интернет
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Бурятии
Общество, 20.03.2023
У Чимита Бадмаева остались двое детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^