В Бурятии резко ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами снегопады, на дорогах гололедица



Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие дни. Местами ожидается усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с. Температура понизится на 10 и более градусов.



Также синоптики прогнозируют снег, метели, гололедицу, снежные накаты и заносы на дорогах.



Так, по данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 21 марта, в республике облачно с прояснением, на большей части территории снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью сильные снегопады, местами метели, заносы, гололедица. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах до 17-22 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, днём -5,-10, местами -12,-17.



В среду, 22 марта, переменная облачность, по востоку местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, днём -3,-8, местами -10,-15.



В четверг, 23 марта, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-16 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, днём -1,-6, местами -9,-14.

