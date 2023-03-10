Улан-Удэ примет турнир по бухэ барилдаан

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12 марта в Улан-Удэ состоится турнир по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, посвящённый празднику «Сагаалхын найр – 2023». Соревнования на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России проведут в региональном центре единоборств «Патриот».К участию допускаются все желающие, представляющие свои родовые дацаны и прошедшие медицинский осмотр:- юноши 2006 г. р. и младше, весовые категории: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг и свыше 65 кг;- мужчины 2005 г.р. и старше, весовые категории 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг.Также состоится абсолютное первенство среди юношей 12 лет (период рождения с 03.02.2011 г. по 21.02.2012 г.).Взвешивание и регистрацию проведут завтра, 11 марта, с 14:00 до 18:00. Турнир начнётся 12 марта в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Сангхи.