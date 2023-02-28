Минстрой РФ: Бурятия восстановила в Старобешевском районе ДНР 52 объекта



Под координацией Минстроя России продолжается комплексная работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.



Восстановительные работы в Старобешевском районе Донецкой народной республики проводит Бурятия, сообщает Минстрой России. За 2022 год отремонтированы 52 объекта. Новую жизнь получили 9 образовательных учреждений - 4 школы и 5 детских садов. Уложен асфальт на 21 дорожном участке. Капитально отремонтированы 3 многоквартирных дома, благоустроены 3 общественные территории.



В планах на 2023 год - продолжение восстановления жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры и общественных территорий. В полном списке 62 объекта.



В Старобешевском районе строители также бурят скважины и устанавливают насосные станции для местного водовода протяжённостью порядка 35 км.



- Подрядчик из Бурятии, ребята молодцы, - отмечал в конце января 2023 года зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Он был в ДНР в командировке. - Ведь условия работы здесь не самые лучшие. Несмотря ни на что, работы идут по графику! Водовод очень важный объект для жителей Старобешево.