28 февраля

27 февраля

Популярное

Минстрой РФ: Бурятия восстановила в Старобешевском районе ДНР 52 объекта

Минстрой РФ: Бурятия восстановила в Старобешевском районе ДНР 52 объекта
Общество,  Фото:screenshot
В планах на 2023 год - 62

Под координацией Минстроя России продолжается комплексная работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов, вошедших в состав Российской Федерации.

Восстановительные работы в Старобешевском районе Донецкой народной республики проводит Бурятия, сообщает Минстрой России. За 2022 год отремонтированы 52 объекта. Новую жизнь получили 9 образовательных учреждений - 4 школы и 5 детских садов. Уложен асфальт на 21 дорожном участке. Капитально отремонтированы 3 многоквартирных дома, благоустроены 3 общественные территории.
 
В планах на 2023 год - продолжение восстановления жилых домов, социальных объектов, инфраструктуры и общественных территорий. В полном списке 62 объекта.
 
В Старобешевском районе строители также бурят скважины и устанавливают насосные станции для местного водовода протяжённостью порядка 35 км.

- Подрядчик из Бурятии, ребята молодцы, - отмечал в конце января 2023 года зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Он был в ДНР в командировке. - Ведь условия работы здесь не самые лучшие. Несмотря ни на что, работы идут по графику! Водовод очень важный объект для жителей Старобешево.
 
Пробный пуск с использованием действующих скважин предприятия «Вода Донбасса» с объёмом воды до 7 тыс. м³ в сутки запланирован на ближайшее время, сообщил 27 февраля Минстрой.

Старобешевский трубный завод в посёлке Новый Свет в свою очередь выполняет крупный заказ для региона-шефа. Для Бурятии в две смены производят 8 километров полиэтиленовых армированных водопроводных труб. 
ДНР минстрой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Школьная олимпиада в Бурятии выявила 33 победителя и 87 призёров
Школьная олимпиада в Бурятии выявила 33 победителя и 87 призёров
Общество, 28.02.2023
Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников
В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов
В Бурятии некоторым депутатам упростили декларирование доходов
Общество, 28.02.2023
А информацию о них будут публиковать в обобщённом виде
«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера
«Председатель – не командир»: В Бурятии депутат Хурала «поставил на место» спикера
Общество, 28.02.2023
Игорь Бобков припомнил Владимиру Павлову скандал двухмесячной давности
Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»
Скандальную стройку в центре Улан-Удэ предложили «задрапировать»
Общество, 28.02.2023
В Народном Хурале считают, что с ней нужно разобраться к 100-летию Бурятии
Росгвардейцы провели на севере Бурятии День открытых дверей
Росгвардейцы провели на севере Бурятии День открытых дверей
Общество, 28.02.2023
Мероприятие прошло в Северобайкальске
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Предпринимательница Кира Макарова рассказала об особой миссии солдатской палатки в Крыму
Общество, 28.02.2023
«Волонтёры - это особые люди, фанаты своего дела», - призналась Кира Макарова
Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом
Путин наградил «голливудского бурята» Стивена Сигала орденом
Общество, 28.02.2023
Его отметили за большой вклад в развитие международного сотрудничества
Главный санврач Бурятии призывает привиться от клещевого энцефалита
Главный санврач Бурятии призывает привиться от клещевого энцефалита
Общество, 28.02.2023
В прошлом году клещи активно нападали на людей 
В Бурятии увеличено финансирование четырёх видов спорта
В Бурятии увеличено финансирование четырёх видов спорта
Общество, 28.02.2023
Речь о боксе, вольной борьбе, самбо и футболе 
Глава Минздрава Бурятии высказалась о введённых против неё санкциях
Глава Минздрава Бурятии высказалась о введённых против неё санкциях
Общество, 28.02.2023
Евгения Лудупова не придала значения этому событию
«Буряад ТВ» с 28 февраля начинает вещание в Забайкальском крае
«Буряад ТВ» с 28 февраля начинает вещание в Забайкальском крае
Общество, 28.02.2023
В кабельной сети «Ростелекома» на кнопке 750 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^