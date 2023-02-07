В Улан-Удэ шаманы встретят год Зайца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также состоятся проводы старого года



19 февраля в Улан-Удэ пройдёт обряд очищения «Угаал» и проводы года Синего тигра. Местом проведения станет местная религиозная организация шаманов «Тэнгэри». Желающие участвовать могут с собой принести свежезаваренный белённый чай, сладости, водку, молоко и ёмкости для аршана. Начало обряда в 17:00.



21 февраля здесь же состоится обряд встречи нового года Черноватого водяного зайца. Верующие могут принести с собой свежезаваренный белённый чай, сладости, водку и молоко. Обряд начнётся в 5:00 утра и продлится до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба «Тэнгэри».

