Также состоятся проводы старого года
19 февраля в Улан-Удэ пройдёт обряд очищения «Угаал» и проводы года Синего тигра. Местом проведения станет местная религиозная организация шаманов «Тэнгэри». Желающие участвовать могут с собой принести свежезаваренный белённый чай, сладости, водку, молоко и ёмкости для аршана. Начало обряда в 17:00.
21 февраля здесь же состоится обряд встречи нового года Черноватого водяного зайца. Верующие могут принести с собой свежезаваренный белённый чай, сладости, водку и молоко. Обряд начнётся в 5:00 утра и продлится до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба «Тэнгэри».
В Улан-Удэ шаманы встретят год Зайца
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