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В Улан-Удэ сегодня будет тепло

В Улан-Удэ сегодня будет тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -7,-12, местами -15,-20.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.

На дорогах города и республики накаты.

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