В Улан-Удэ сегодня будет тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике преимущественно без осадков



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -7,-12, местами -15,-20.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.



На дорогах города и республики накаты.



