В Бурятии не советуют брать телефон в туалет

Это место «богато» различными возбудителями инфекций



Мобильные устройства, телефоны, планшеты, которые мы практически не выпускаем из рук, могут стать одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Так происходит потому что мобильный телефон или планшет часто передаётся из рук в руки, а владелец телефона далеко не всегда берёт его только чистыми руками; мобильный телефон при разговоре подносится очень близко к лицу; многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, потому что боятся испортить или повредить; многие берут мобильные телефоны или планшеты с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.



Особо важную роль мобильное устройство может сыграть как переносчик возбудителей гриппа и других вирусных респираторных инфекций, например, COVID-19.



Как избежать инфекции?



В первую очередь нужно строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.



Также необходимо регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).



Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.



Телефон или планшет следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня.





