Это место «богато» различными возбудителями инфекций
Мобильные устройства, телефоны, планшеты, которые мы практически не выпускаем из рук, могут стать одним из главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Так происходит потому что мобильный телефон или планшет часто передаётся из рук в руки, а владелец телефона далеко не всегда берёт его только чистыми руками; мобильный телефон при разговоре подносится очень близко к лицу; многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, потому что боятся испортить или повредить; многие берут мобильные телефоны или планшеты с собой в туалет – место очень «богатое» различными возбудителями.
Особо важную роль мобильное устройство может сыграть как переносчик возбудителей гриппа и других вирусных респираторных инфекций, например, COVID-19.
Как избежать инфекции?
В первую очередь нужно строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после насухо вытирать одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии возможности их вымыть.
Также необходимо регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него).
Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.
Телефон или планшет следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно после окончания рабочего дня.
В Бурятии не советуют брать телефон в туалет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это место «богато» различными возбудителями инфекций
Прошло пожарно-тактическое занятие
«Бальжан Хатан» можно посмотреть 17 и 18 февраля
В мероприятии примут участие студенты вузов и ссузов
Экспедиция «Славы героев будем достойны» приурочат к 80-летию освобождения города Витебск
В республике местами небольшой снег
Победители получат 10 тысяч рублей
Он состоится 11 февраля
По результатам будут сформированы команды для участия во всероссийских соревнованиях
Финалистов отбора объявят накануне ПМЭФ
У родителей из Шелопугинского района четверо детей
В областном центре отметят праздник Белого месяца
В республике пройдёт гала-концерт и церемония награждения конкурса «Баатар. Дангина»
Здание восстанавливали по архивным фотографиям, которые сохранились благодаря посещению цесаревича Николая II. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с открытия
Спортсменка выиграла «золото» на дистанции 50 метров брассом