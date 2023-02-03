В Бурятии временно закроется пункт пропуска на границе с Монголией

Это связано с празднованием Нового года по лунному календарю



Двусторонний автомобильный пункт пропуска в селе Монды в Бурятии на границе России и Монголии не будет работать с 21 по 26 февраля. Это связано с празднованием Нового года по лунному календарю.



Решение приняло правительство Монголии, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



- В пунктах пропуска Ханх-Монды с 21 по 26 февраля 2023 года пропуск лиц и транспортных средств осуществляться не будет. Просим учесть, что в указанный период пересечение государственной границы остаётся возможным через многосторонний автомобильный пункт пропуска Кяхта, железнодорожный пункт пропуска Наушки, а также воздушные пункты пропуска Улан-Удэ и Иркутск, - отметили в Пограничном управлении.



