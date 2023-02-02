В Улан-Удэ завершилась масштабная реконструкция музея истории города

Обновлённое здание украсил балкончик, связанный с цесаревичем Николаем







Проект реконструкции разработали в архитектурной мастерской «Проект Байкал». В начале сентября 2022-го в порядок Проект реконструкции разработали в архитектурной мастерской «Проект Байкал». В начале сентября 2022-го в порядок успели привести кровлю . Рабочие также провели электрику, сделали вентиляцию, водоснабжение и канализацию и перестелили полы. Тогда же стартовала покраска фасада.



В исторической постройке решили восстановить утраченные архитектурные элементы – это деревянный профилированный декор карниза, фриз и оконные наличники. Строители вручную очищали дерево от старой краски и шпаклёвки, чтобы случайно не повредить объект культурного наследия.



Именно в этом доме в июне 1891-го останавливался наследник российского престола – цесаревич Николай II, который как раз возвращался в Санкт-Петербург из кругосветного путешествия. С тех пор сохранились архивные фотографии здания, по которым сейчас его возрождали специалисты. Они воссоздали и балкончик, стоя на котором цесаревич приветствовал народ.





В столице Бурятии подошла к концу реконструкция музея истории Улан-Удэ на пешеходной части улицы Ленина. Здание в центре города, которое является памятником регионального значения, построили в 1880-х – ему уже более ста лет. Когда-то это была усадьба купца первой гильдии Ивана Голдобина.Объект отреставрировали в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Развитие культуры». Подготовка к масштабному ремонту велась с 2013 года. На эти цели направили более 28 миллионов рублей. Уже на этой неделе музей распахнёт свои двери для всех жителей и гостей Улан-Удэ.