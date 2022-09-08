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В Улан-Удэ реконструируют объект культурного наследия

В Улан-Удэ реконструируют объект культурного наследия
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В музее истории города завершился ремонт кровли

В Улан-Удэ продолжается реконструкция музея истории города, расположенного в усадьбе купца первой гильдии Ивана Голдобина. На обновление исторического здания музея из бюджета направили более 28 млн рублей.

- Это здание является памятником регионального значения. С 2001 года здесь располагается музей истории города Улан-Удэ. Согласно охранному обязательству систематически здесь проводились ремонтные работы, но к такому масштабному ремонту - реконструкции подготовка шла с 2013 года. Была разработана проектно-сметная документация, в 2020 году проведена корректировка и повторно пройдена Госэкспертиза с положительным заключением, - отметила директор музея Ирина Изыкенова.

Проект реконструкции был разработан архитектурной мастерской «Проект Байкал». На сегодня полностью отремонтирована кровля, проведена электрика и вентиляция, водоснабжение и канализация, ведётся подготовка стен к покраске, перестелены полы и скоро начнётся укладка паркета. Начата покраска фасада.

Строители вручную очищают дерево от старой краски и шпатлевки. Это делается, чтобы не повредить объект культурного наследия. Его реконструкция предусматривает сохранение здания с частичным воссозданием уличного фасада северного пристроя по архивным фотографиям. В ходе реконструкции будут восстановлены утраченные архитектурные элементы: деревянный профилированный декор карниза, фриза, наличники окон, как снаружи, так и внутри здания, балконная группа с козырьком.

Напомним, здание музея истории города Улан-Удэ было построено в 1880-х годах, сейчас ему уже более 100 лет. В 1879 году купец первой гильдии Иван Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска.

Интересен тот факт, что 20-21 июня 1891 года в этом доме останавливался наследник престола – цесаревич Николай, который в то время возвращался в Санкт-Петербург из кругосветного путешествия. Именно благодаря этому событию сохранились архивные фотографии здания, по которым сейчас ведётся реставрация музея.

Окончательное завершение работ по реконструкции, реставрации, техническому переоснащению музея планируется в декабре этого года, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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